Власти Подмосковья пообещали достроить все жилье Urban Group

Власти Подмосковья намерены содействовать тому, чтобы все объекты компании Urban Group, еще недавно являвшейся крупнейшим застройщиком региона, были достроены. Об этом сообщил министр стройкомплекса области Руслан Тагиев на первой встрече несостоявшихся новоселов с федеральными и областными чиновниками и представителями Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства.

Задержки на объектах Urban Group начались в январе этого года. К апрелю ситуация настолько ухудшилась, что Росреестр был вынужден заблокировать регистрацию договоров долевого участия на, а Сбербанк - отозвать аккредитацию по ипотечным программам. Между тем, по оценкам экспертов, компания собрала с граждан порядка 80 миллиардов рублей, пообещав построить более 1 миллиона квадратных метров жилья в 80 домах. И в настоящий момент жилья от Urban Group ждут более 16 тысяч человек. При наихудшем раскладе они могут пополнить ряды обманутых дольщиков. Для сравнения - на сегодняшний день в подмосковном реестре граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков, числятся чуть более 5,5 тысячи человек. Поэтому власти, конечно, заинтересованы в том, чтобы все начатое компанией строительство было благополучно завершено.

"В настоящее время минстрой Подмосковья проводит тщательный анализ существующих проектов долевого строительства этой компании", - заявил Тагиев. По итогам аудита проверяющие надеются получить ответ на вопрос: куда делись собранные с дольщиков деньги? После этого будет принято решение о банкротстве компании. Кстати, еще совсем недавно репутация компании Urban Group, за 10 лет работы построившей в Подмосковье порядка двух миллионов квадратов жилья, считалась настолько безупречной, что ей самой доверяли достраивать дома за обанкротившимися коллегами. В частности, именно этот застройщик доводил до ума несколько объектов СУ-155.

По словам гендиректора Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Александра Плутника, ситуация с Urban Group находится на контроле у зампреда правительства РФ Виталия Мутко, курирующего вопросы строительства.