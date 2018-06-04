Власти Подмосковья пообещали достроить все жилье Urban Group

Задержки на объектах Urban Group начались в январе этого года. К апрелю ситуация настолько ухудшилась, что Росреестр был вынужден заблокировать регистрацию договоров долевого участия на, а Сбербанк - отозвать аккредитацию по ипотечным программам. Между тем, по оценкам экспертов, компания собрала с граждан порядка 80 миллиардов рублей, пообещав построить более 1 миллиона квадратных метров жилья в 80 домах. И в настоящий момент жилья от Urban Group ждут более 16 тысяч человек. При наихудшем раскладе они могут пополнить ряды обманутых дольщиков. Для сравнения - на сегодняшний день в подмосковном реестре граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков, числятся чуть более 5,5 тысячи человек. Поэтому власти, конечно, заинтересованы в том, чтобы все начатое компанией строительство было благополучно завершено.
"В настоящее время минстрой Подмосковья проводит тщательный анализ существующих проектов долевого строительства этой компании", - заявил Тагиев. По итогам аудита проверяющие надеются получить ответ на вопрос: куда делись собранные с дольщиков деньги? После этого будет принято решение о банкротстве компании. Кстати, еще совсем недавно репутация компании Urban Group, за 10 лет работы построившей в Подмосковье порядка двух миллионов квадратов жилья, считалась настолько безупречной, что ей самой доверяли достраивать дома за обанкротившимися коллегами. В частности, именно этот застройщик доводил до ума несколько объектов СУ-155.
По словам гендиректора Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Александра Плутника, ситуация с Urban Group находится на контроле у зампреда правительства РФ Виталия Мутко, курирующего вопросы строительства.