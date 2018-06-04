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04.06.2018 10:47
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Депутаты попросят правительство построить мост на Сахалин

Текст: Дина Непомнящая

На внеочередном заседании Сахалинской областной Думы было принято обращение к президенту РФ Владимиру Путину и председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву по вопросу строительства моста, соединяющего остров с материком.

Как рассказал председатель Сахалинской областной Думы Андрей Хапочкин, в последнее время от жителей острова регулярно поступают просьбы о строительстве такого объекта. Выразить мнение общественности представители региональной власти решили во время "Прямой линии" с президентом. Она состоится 7 июня в 12.00 по московскому времени, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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- Крымский мост показал, что Россия обладает современными технологиями, позволяющими создать переход, который крайне необходим для дальнейшего развития экономики нашего региона и всего Дальнего Востока, - заявилАндрей Хапочкин.

Депутат областной Думы Юрий Выголов в числе аргументов "за" назвал стратегическую значимость Сахалина для экономики страны. Также он напомнил о том, что железнодорожное сообщение между островом и материком планировали наладить еще в 50-х годах прошлого столетия, но проект был заморожен в связи со смертью Сталина.

Губернатор области Олег Кожемяко также высказался в поддержку проекта и отметил, что строительство моста положительно скажется на качестве жизни каждого жителя острова. Ведь с улучшением транспортного сообщения здесь должны значительно снизиться цены на товары, которые ввозят с материка.

Глава региона предложил направить на реализацию идеи часть денег с проекта "Сахалин-2".

- Важно, чтобы строительство перехода, а мы надеемся, что будет принято положительное решение, велось также за счет изъятой из бюджета Сахалинской области части поступлений от нефтегазовой отрасли. Тогда каждый житель региона будет видеть, что эти средства вкладываются в местную экономику и с их помощью решаются стратегические задачи в интересах нынешнего и последующих поколений, - объяснил Олег Кожемяко.

Справка "РГ"

Вопрос о строительстве железнодорожной линии на Сахалин детально прорабатывался в 2013 году. По заказу Минтранса просчитали варианты строительства моста и тоннеля. На тот момент стоимость проекта составила около 400 миллиардов рублей. Реализован он не был.

В июне 2017 года во время прямой линии президент Владимир Путин заявил, что проект реанимирован и включен в государственную стратегию развития транспортной системы России. А в мае текущего года гендиректор РЖД Олег Белозеров сообщил, что компания готовит окончательные расчеты по стоимости транспортного перехода.

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