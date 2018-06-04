Иркутский минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ТЦ детей

Четыре ребенка, получивших ожоги в результате вспышки во время детского шоу в иркутском ТРЦ "Комсомолл", все еще находятся в больнице.

Как сообщает пресс-служба минздрава Иркутской области, у них средняя степень тяжести, но отрицательной динамики нет.

Другие четверо пострадавших имеют ожоги легкой степени и не нуждаются в госпитализации.

Напомним, 1 июня в результате ЧП в научно-развлекательном центре "Гравитация" во время демонстрации химических опытов пострадали дети в возрасте от 5 до 13 лет. Инцидент расследует Следственный комитет.