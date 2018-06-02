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02.06.2018 12:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Иркутске приостановил работу центр, где получили ожоги дети

Деятельность научно-развлекательного центра "Гравитация", которая арендовала помещение в ТРЦ "КомсоМолл" в Иркутске, приостановлена. Сообщение об этом появилось на сайте центра.

Фото: Владимир Байкальский/ТАСС
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Накануне во время детского представления при демонстрации химического опыта в "Гравитации" произошел выброс газа, который попал в пламя горелки и вспыхнул. Огонь перекинулся на первые ряды, восемь детей в возрасте от 6 до 12 лет получили ожоги.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Расследование взял на особый контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Ранее был задержан технический директор коммерческой организации, а также двое экскурсоводов, принимавших участие в опасном представлении.

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