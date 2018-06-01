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Рубрика: Происшествия
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Пожарная безопасность в иркутском центре "Гравитация" не была нарушена

МЧС не выявило нарушений норм пожарной безопасности при проверке иркутского центра "Гравитация" - организатора представления, в ходе которого пострадали восемь детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По данным агентства, проверка центра проводилась еще 29 марта совместно с прокуратурой области. На момент инспекции помещение, где произошло ЧП, полностью соответствовало требованиям пожарной безопасности.

Фото: Климентьев Михаил /ТАСС
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- В помещении не было горючей отделки, что позволило избежать возгорания, а все эвакуационные выходы были открыты. Пожарная сигнализация не сработала, так как не было задымления от горения паров газовоздушной смеси, - цитирует агентство представителя ведомства.

В министерстве отметили, что состояние помещения позволило избежать тяжких последствий происшествия и предотвратило распространение пламени. При этом в самом здании ТРК "Комсомолл" в ходе проверки было выявлено 29 нарушений противопожарной безопасности. Собственник здания был оштрафован на 75 тысяч рублей.

Напомним, в Иркутске 1 июня на детском представлении с демонстрацией химических опытов произошел выброс газа, который попал в пламя горелки и вспыхнул. От этого загорелась одежда у детей, сидевших в первом ряду.  Шоу проводила компания "Гравитация", специализирующая на подобных представлениях, компания арендовала помещение на третьем этаже ТРК "Комсомолл".

В результате инцидента ожоги получили восемь детей в возрасте от 6 до 12 лет. Трое из них переведены на амбулаторное лечение. Остальные госпитализированы в ожоговое отделение. С ними также работает штатный психолог из ОДКБ.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Расследование взято на особый контроль главой СК РФ Александром Бастрыкином. На данный момент задержан технический директор коммерческой организации, а также двое экскурсоводов, принимавших участие в представлении.

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По данным управления МЧС по Иркутской области, к несчастному случаю привели грубые нарушения техники безопасности при проведении представления – дети сидели слишком близко к экспериментатору. Кроме того, администрацией ТЦ не проводилась эвакуация персонала и посетителей. Выводить покупателей пришлось самим пожарным.

Государственным пожарным надзором инициирована внеплановая проверка в отношении собственника торгово-развлекательного центра и арендаторов, а также должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность и проведение эвакуации. Также проверки аналогичных компаний на предмет безопасности оказываемых услуг пообещал инициировать губернатор Приангарья Сергей Левченко.

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