Бастрыкин взял расследование ЧП в Иркутске под особый контроль

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поставил на особый контроль в центральном аппарате ведомства расследование уголовного дела о ЧП с пострадавшими детьми, которое произошло 1 июня в иркутском ТРЦ. Об этом говорится в сообщении СК РФ.

Напомним, в Иркутске 1 июня на детском представлении с демонстрацией химических опытов произошел выброс газа, который попал в пламя горелки и вспыхнул. От этого загорелась одежда у детей, сидевших в первом ряду. Шоу проводила компания "Гравитация", специализирующая на подобных представлениях, компания арендовала помещение на третьем этаже ТРК "Комсомолл".

Следствие возбудило уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Задержан технический директор коммерческой организации, а также двое экскурсоводов, принимавших участие в представлении.

По данным управления МЧС по Иркутской области, к несчастному случаю привели грубые нарушения техники безопасности. Государственным пожарным надзором инициирована внеплановая проверка в отношении собственника торгово-развлекательного центра и арендаторов, а также должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность и проведение эвакуации. Также проверки аналогичных компаний на предмет безопасности оказываемых услуг пообещал инициировать губернатор Приангарья Сергей Левченко.