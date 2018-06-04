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04.06.2018 21:05
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Коста, браво!

Во Владикавказе представили премьеру оперы "Коста"
Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск №7583 (120)
Филиал Мариинского театра во Владикавказе представил премьеру оперы "Коста" Христофора Плиева об основоположнике осетинского языка Коста Хетагурове. Опера написана в конце 50-х годов, а в 1960-м, в рамках Декады осетинского искусства, состоялась ее первая премьера. И сразу - в Москве. Примечательно, что опера молодого тогда осетинского композитора получила весьма высокую оценку критики. И "Коста" надолго прописался в репертуаре Национального театра оперы и балета.

Но все, увы, ветшает. Несколько десятков лет этой оперы не было в афише. Что по мнению художественного руководителя театра Ларисы Гергиевой являлось большим упущением. И вот мечта худрука сбылась.

Фото: Terry Linke, Wiener Philharmoniker​
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- Это долгожданное событие, приуроченное к 95-летию Христофора Плиева и 60-летию Национального театра оперы и балета, которое мы отмечаем в этом году, - говорит Лариса Гергиева. - Была создана специальная версия произведения: режиссер Анатолий Галаов дополнил либретто стихами Хетагурова, которые звучат "за кадром", причем на осетинском языке, хотя сама опера исполняется на русском. Но главная причина того, что нам удалось воплотить замысел - появление баритона Дзамболата Дулаева. Этого молодого вокалиста, студента ГИТИСа, я услышала на конкурсе имени Лисициана, где он пел арию Коста. Стало ясно: музыка идеально ложится на его голос, а сам удивительно похож на Хетагурова.

Певец относится к своему персонажу с трепетом: "Ведь для нас, осетин, Хетагуров - как Пушкин для русских".

Артист признался: он мечтает, как Коста, добиться признания и славы, чтобы принести эти трофеи в дар своему народу. И еще: есть в творчестве поэта стихи, которые он и сейчас не может слышать без волнения.

От притоптываний зрителей вибрировал весь зал

Прекрасный мелодист, знаток народного мелоса, Плиев сумел создать произведение, которое попадает в самую суть национального самосознания. Во всяком случае, так, как зал принимал эту оперу - редко увидишь на оперных спектаклях. Ариям и дуэтам слушатели буквально подпевали, солистам то и дело кричали "браво", а когда в сцене встречи Коста с земляками зазвучал хор чабанов, и артисты балета представили народные осетинские танцы, - кажется от притоптываний публики в такт завибрировал весь зал. И в самом деле, трудно было удержаться - настолько зажигательной, яркой, драйвовой получилась эта сцена.

Не менее сильное впечатление произвела и контрастная с ней - трагическая сцена пожара в ауле и гибели детей. Плакальщица (Эмилия Цаллагова) представила нам этот прощальный акт с такой этнографической чистотой и пронзительностью, что мурашки бежали по телу. А хор театра блистательно справился с обрядовыми сценами, воссоздав подлинную картину народной жизни.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
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Вообще, большим достоинством спектакля является его в высшей степени выразительная и высококультурная этнографичность. Благодаря художнику Ибрагиму Супьянову, дирижеру Заурбеку Гугкаеву, балетмейстеру Тимуру Сикоеву и хормейстеру Изабелле Бериевой мы увидели, что Осетия - очень брутальная, очень "маскулинистая" нация, не зря прославившаяся воинскими доблестями.

Солисты Мариинского театра, участники спектакля во Владикавказе, украсили его состав: Ирина Гагитэ, Инара и Вячеслав Козловский замечательно справляются и с вокальными партиями, и с актерскими задачами.

Христофор Плиев погиб в 1995 году. Лариса Гергиева вспоминает, что он был очень сомневающимся в себе человеком. "Ты пойми - кто Коста, а кто я?" - говорил он юной пианистке Гергиевой. Позже шутил: "Вот подрастешь - сама мою оперу поставишь!".

Спустя десятки лет шутка сбылась.

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