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04.06.2018 21:10
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Мост между прошлым и будущим

Старейший оркестр Германии в турне по России
Текст: Виктор Александров
Российская газета - Федеральный выпуск №7583 (120)
После выступлений в Москве и Петербурге концертом в Калининграде завершил российское турне маэстро Кристиан Тилеманн с оркестром Дрезденской государственной капеллы. В Кафедральном соборе на острове Канта Саксонский оркестр и хор Дрезденской Земперопер исполнили Немецкий реквием Иоганнеса Брамса. Кристиан Тилеманн дал интервью "РГ".
Кристиан Тилеманн снова в Калининграде. Фото: пресс-служба Мариинского театра Кристиан Тилеманн снова в Калининграде. Фото: пресс-служба Мариинского театра
Кристиан Тилеманн снова в Калининграде. Фото: пресс-служба Мариинского театра

Что вы думаете о возможности посредством культурных мостов наладить взаимоотношения наших стран?

Кристиан Тилеманн: По менталитету мы близки друг другу. Связи между Германией и Россией уходят в глубь веков: царская семья имела немецкие корни, поэтому Павловск так похож на Потсдам. Тогда Россия и Германия были тесно связаны друг с другом. И теперь мы - люди искусства - должны и дальше выстраивать культурные мосты. Я убежден, что искусство должно помочь сделать то, чего не могут государственные мужи. В России я прекрасно себя чувствую. Для нас музыка, которую мы несем, является неким посланием миру.

Несмотря на все войны, за 470 лет жизни оркестр Саксонской капеллы не прерывал выступления

В этом сезоне оркестр Саксонской капеллы отмечает свое 470-летие. Чем отличается этот оркестр от других?

Кристиан Тилеманн: Это самый старый играющий оркестр Германии, основанный в XVI веке принцем Морицем Саксонским. Несмотря на все войны и столкновения, он не прерывал выступления. Его звучание всегда отличалось мягкостью, оно никогда не было жестким и брутальным. Это связано с тем, что оркестр - оперный и должен гибко реагировать на вокальные возможности певцов.

Вы были ассистентом Герберта фон Караяна в берлинской Deutsche Oper. Как он повлиял на вашу дальнейшую творческую судьбу?

Кристиан Тилеманн: Именно от Караяна я почерпнул принцип ответственности: быть хорошо подготовленным к концерту или спектаклю. В Караяне меня восхищала его спокойная расслабленность. Я, к сожалению, еще далек от такого состояния. Когда ты репетируешь и изучаешь партитуру, то жестче и требовательнее нужно относиться к себе самому. Требовать от других можно только тогда, когда ты сам можешь служить примером.

Фото: Terry Linke, Wiener Philharmoniker​
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В этом туре вы выступаете с Денисом Мацуевым. Как сложились ваши творческие взаимоотношения?

Кристиан Тилеманн: Мы с ним друг друга понимаем с полуслова, не договариваемся на репетициях ни о чем, а просто начинаем играть вместе, и у нас прекрасно получается взаимодействие.

Как вы проводите свободное от музыки время?

Кристиан Тилеманн: Я дирижирую в Вене, Дрездене, Берлине, Байройте. Но в конце концов, есть еще и частная жизнь, приходится ограничивать себя. Вот сейчас на гастролях в Москве мне удалось побывать в Кускове, посмотреть дивный парк и озеро - для меня даже организовали экскурсию. И вот в такой "закрытый" день, когда нет никого в парке, черпаешь вдохновение. Невозможно приехать в Москву и ничего не увидеть. Это было бы ужасно!

На этот раз вы играли не только в Москве и в Питере, но и в Калининграде. Вам интересен этот город?

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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Кристиан Тилеманн: И у Дрездена, и у Калининграда нелегкая историческая судьба: оба города сильно пострадали от войны. Я знаю Калининград уже двадцать лет, и меня очень радует то, как выглядит город сегодня. Он действительно начинает расцветать. Мне кажется, наши города объединяет очень многое. Особенно это касается музыки: она может выразить то, что бывает сложно передать словами. Немецкий реквием Брамса позволяет наполнить душу примирением и надеждой. А ведь это очень важно, особенно когда политическое положение сложное, с помощью музыки улучшать общее настроение.

По вашей инициативе была издана книга, посвященная разрушенному в советское время замку Фридрихштайн (ныне - Каменка) - имению семейства фон Дёнхоф?

Кристиан Тилеманн: Я рад представить здесь это уникальное издание . У нас нет ни одной фотографии замка в советское время, хотя мы точно знаем, что разрушен он был уже после войны. И я хотел бы обратиться через газету к калининградцам с просьбой: вдруг кто-нибудь из переживших то страшное лихолетье сфотографировал это здание? Откликнитесь. Фридрихштайна больше нет, но я смотрю на его фото и понимаю, что это одно из самых красивых зданий на земле. Очень трагично, что мы понесли такую большую потерю. И если можно восстановить историю замка хотя бы в форме архивного исследования или книги, которую я держу в своих руках, это было бы замечательно!

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