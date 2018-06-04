Петербург расторг контракт со студией Лебедева на создание логотипов

Петербургский комитет по развитию туризма расторг контракт со студией Артемия Лебедева на создание серии логотипов Северной столицы.

Об этом сообщил журналистам глава петербургского УФАС Вадим Владимиров, передает ТАСС.

Требование расторгнуть договор было выдвинуто региональным Управлением Федеральной антимонопольной службы еще в октябре 2016 года. В УФАС посчитали, что документ нарушает часть 1 статьи 15 федерального закона о защите конкуренции. Дело в том, что компания "Студия Арт. Лебедева" и сначала разработала варианты логотипов, а потом предложила их городу за один рубль.

Таким образом получается, что коллеги Лебедева заранее знали о потребностях заказчика и оказались в привилегированном положении по сравнению с другими компаниями. Антимонопольщики сочли, что договор заключался в условиях конфиденциальности, поэтому другие дизайн-студии были лишены аналогичной возможности по продвижению своих услуг.

В прошлом году Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал решение УФАС законным.