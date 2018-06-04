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04.06.2018 14:39
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Императорский дом ответил на слова Поклонской о княгине Романовой

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Российском императорском доме прокомментировали высказывания депутата Государственной думы РФ Натальи Поклонской в адрес великой княгини Марии Владимировны и ее сына князя Георгия Михайловича, совершивших проезд по Крымскому мосту.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Поклонскую возмутила поездка княгини Романовой по Крымскому мосту

В ответ директор канцелярии главы Российского императорского дома Александр Закатнов выразил сожаление по поводу "духовного состояния госпожи Поклонской".

- Очень странно, что проявление любви и патриотизма со стороны Императорского дома у нее вызывает злобу, - заявил Закатов RT.

Он также отметил, что слова Поклонской, назвавшей Марию Романову и цесаревича "иностранными гражданами", не соответствуют действительности, потому что в 1992 году их российское гражданство было восстановлено.

Напомним, ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала гостей полуострова княгиню Мария Владимировна и ее сына князя Георгия Михайловича иностранными гражданами, рекламирующими себя за счет достижений российской строительной и автомобильной отраслей. Это высказывание Поклонская опубликовала после проезда потомков царской семьи по Крымскому мосту.

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