СК сообщил подробности крушения самолета в Волгоградской области

Разбившимся в Волгоградской области легкомоторным самолетом СП-30 управлял пилот 1942 года рождения. Об этом сообщает Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Крушение летательного аппарата произошло около пяти часов утра в районе поселка Заря Калачевского района. Ранее сообщалось о том, что разбился легкомоторный дельталет МД-50ВГ, производивший обработку посевов с воздуха.

По одной из версий, во время полета воздушное судно из-за технической неисправности зацепилось за верхушки деревьев и разбилось. Следователи также не исключают, что летчик мог допустить ошибку в пилотировании.

По факту ЧП сотрудниками Южного следственного управления на транспорте СКР проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.