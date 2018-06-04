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04.06.2018 09:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК сообщил подробности крушения самолета в Волгоградской области

Текст: Николай Грищенко

Разбившимся в Волгоградской области легкомоторным самолетом СП-30 управлял пилот 1942 года рождения. Об этом сообщает Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Фото: depositphotos.com
В Волгоградской области разбился самолет Ан-2

Крушение летательного аппарата произошло около пяти часов утра в районе поселка Заря Калачевского района. Ранее сообщалось о том, что разбился легкомоторный дельталет МД-50ВГ, производивший обработку посевов с воздуха.

По одной из версий, во время полета воздушное судно из-за технической неисправности зацепилось за верхушки деревьев и разбилось. Следователи также не исключают, что летчик мог допустить ошибку в пилотировании.

По факту ЧП сотрудниками Южного следственного управления на транспорте СКР проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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