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04.06.2018 16:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

После ДТП с автобусом в Екатеринбурге 24 человека попали в больницы

Текст: Екатерина Призова
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

По уточненным данным екатеринбургской администрации, в аварии с автобусом пострадали 26 человек, из них 24 госпитализированы. "Трое несовершеннолетних доставлены в детскую больницу, остальные - в другие травматологические клиники", - сообщили "Интерфаксу" в горздраве.

Фото: Павел Львов/ РИА Новости
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Напомним, ДТП случилось сегодня около четырех часов вечера по местному времени на Сибирском тракте. По данным пресс-секретаря свердловской полиции Валерия Горелых, автомобиль Daewoo Nexia после столкновения с машиной марки с Fiat выехал на "встречку", где врезалась в автобус "Нефаз" 064 маршрута. От удара рейсовый автобус с пассажирами вылетел в кювет и завалился на бок.

По предварительным данным областной прокуратуры, виновник ДТП - водитель Daewoo Nexia. "Есть данные, что в момент ДТП он возможно был пьян - сейчас эта информация проверяется", - подчеркнула пресс-секретарь ведомства Марина Канатова.

По факту аварии начата проверка Следственного комитета по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям).

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