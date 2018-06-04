После ДТП с автобусом в Екатеринбурге 24 человека попали в больницы

По уточненным данным екатеринбургской администрации, в аварии с автобусом пострадали 26 человек, из них 24 госпитализированы. "Трое несовершеннолетних доставлены в детскую больницу, остальные - в другие травматологические клиники", - сообщили "Интерфаксу" в горздраве.

Напомним, ДТП случилось сегодня около четырех часов вечера по местному времени на Сибирском тракте. По данным пресс-секретаря свердловской полиции Валерия Горелых, автомобиль Daewoo Nexia после столкновения с машиной марки с Fiat выехал на "встречку", где врезалась в автобус "Нефаз" 064 маршрута. От удара рейсовый автобус с пассажирами вылетел в кювет и завалился на бок.

По предварительным данным областной прокуратуры, виновник ДТП - водитель Daewoo Nexia. "Есть данные, что в момент ДТП он возможно был пьян - сейчас эта информация проверяется", - подчеркнула пресс-секретарь ведомства Марина Канатова.

По факту аварии начата проверка Следственного комитета по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям).