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04.06.2018 17:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ректор уральского вуза вместе с дочерью пойдет под суд за взятки

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинске передано в суд громкое дело о миллионных взятках ректору Уральского государственного университета физической культуры (УралГУФК).

Как сообщили в прокуратуре региона, судить чиновника будут вместе с дочерью, которая, по версии следствия, не только выполняла роль посредницы при переговорах с взяткодателями, но и лично пересчитывала передаваемые отцу деньги.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Как уже сообщала "РГ", два года назад ректор УралГУФК был задержан с поличным при получении взятки в 200 тысяч рублей, которую, по версии следствия, он требовал от предпринимателей за заключение госконтрактов на проведение в вузе хозяйственных работ. Деньги ему передали посредники в одном из челябинских ресторанов.

Через три месяца следствие ходатайствовало об аресте его 33-летней дочери, которая привлекала к работе с предпринимателями посредников и через них выставляла "счета" за покровительство отца. Еще через полгода в СК сообщили о пяти новых эпизодах взяток на сумму более двух миллионов рублей.

Теперь прокуратура озвучила окончательный список претензий к "семейному подряду" ректора и дочери. Сумма полученных взяток за два года следствия выросла в два раза - до 4,1 миллиона рублей. Кроме того, ректору вменяется превышение должностных полномочий при передаче принадлежащих вузу столовых и учебно-спортивного комплекса. Частные лица получили их практически даром - по договорам об оказании услуг. В итоге университет недосчитался арендной платы на сумму более 5,6 миллиона рублей.

- Вузом заявлен иск о возмещении материального ущерба, в целях обеспечения которого арест наложен на квартиру обвиняемого стоимостью в пять миллионов рублей, а также на деньги и ювелирные изделия дочери на сумму в 300 тысяч рублей, - сообщила представитель прокуратуры Наталья Мамаева.

Кстати

За год до ареста представители челябинского штаба "Общественного народного фронта" выявили сомнительную покупку, которую УралГУФК сделал для своего ректора за счет средств федеральной казны. Речь шла об автомобиле Volkswagen Touareg стоимостью около трех миллионов рублей. Причем, эксперты пришли к выводу, что конкурсная документация была подготовлена под покупку строго определенного автомобиля и у конкретного поставщика. После задержания ректора сделка была аннулирована, а вуз лишился сразу и автомобиля, и руководителя.

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