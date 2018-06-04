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4 июня 2018 г. 12:45
"Родина"

"Родина" - на Красной площади

На традиционном книжном фестивале наш журнал провел дискуссию об Александре II
Яков Миркин (справа за столом) и шеф-редактор "Родины" Игорь Коц на встрече с читателями. Фото: из архива журнала "Родина"
Яков Миркин (справа за столом) и шеф-редактор "Родины" Игорь Коц на встрече с читателями. Фото: из архива журнала "Родина"

Каждый год "Родина" приглашает читателей на встречу со своими авторами на Красную площадь. Так было и в этот раз - на традиционном книжном фестивале.

Яков Миркин размышляет об уроках великих реформ императора Александра II

Здесь доктор экономических наук и обозреватель "Родины" Яков Миркин говорил о важности преобразований Царя Освободителя в истории России. В этом году - 200 лет со дня его рождения.

Все проходило в павильоне возле Исторического музея, который был заложен Александром II. Он родился в Москве - первым после Петра I. И Москву, в отличие от него, Александр II любил.

Миркин напомнил, что середина XIX века удивительно близка нам. Что общество - все та же усталая, напряженная вертикаль.

Яков Миркин: Только наш язык вырывается из времени, достигая вечности

Что еще? Что было то же брожение в идеях - кто ударялся в багряно венценосное, кто - в англо-франко-германское, а кто - в социализм.

А что еще? Все тот же нарастающий разрыв в технологиях с Западом и сильное давление из-за рубежа на границы, на ценности, на способы жить.

А что еще?.. Этой фразой Миркин и в своих публикациях, и во время монолога держит в напряжении, заставляет интересоваться, а что же, действительно, еще?

За всеми этими "еще" была крайняя нужда в авторе перемен. И он появился - Александр Второй.

Выходной с "Родиной" на Красной площади - что может быть лучше? / из архива журнала "Родина"

Великие реформы, среди которых отмена крепостного права. Темпы строительства железных дорог, до того невиданные. Наконец, главное - многократное увеличение численности населения России. Причем, в первую очередь, на исконных территориях... 

А потом была дискуссия с читателями. Миркина спрашивали, не кажется ли ему, что за всеми этими реформами зарождалась революция 1905-го, а потом и 1917-го, ведь столько, сколько на Александра II, не покушались ни на одного русского царя:

Фото: Артем Локалов
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- Не кажется. Великие реформы Александра II - это продолжение попыток, которые предпринимали Александр I и Николай I. Мы можем только рассуждать, что было бы, пойди Россия не революционным, а эволюционным путем. Но совершенно очевидно, что если бы Россия выбрала эволюцию, нас бы с вам не было. Потому что мы - дети выживших. Но все-таки должны извлечь какие-то уроки из удивительной эпохи Александра II.

Чего ждать сейчас? Куда повернет страна теперь, раз нынешняя ситуация так похожа на ту?

- Мы - на развилке, - считает Яков Миркин. - Из-за давления можно уйти с головой в закрытость, а можно не захлопывать окно. Форточка еще существует.

Читатели на Красной площади. / из архива журнала "Родина"

В июньском номере - новая колонка профессора Миркина. В ней он рассказывает о графе Николае Мордвинове - адмирале, либерале и прапрадеде Столыпина. Вот какие записи Мордвинова нашел автор:

- У нас решительно ничего нет святого. Мы удивляемся, что у нас нет предприимчивых людей. Но кто же решится на какое-нибудь предприятие, когда знает, что не сегодня так завтра по распоряжению правительства его законно ограбят...

Это ведь тоже про сегодня.

Июньский номер с этим и другими материалами вот-вот выйдет из печати. Подписывайтесь, покупайте и читайте. А в электронном виде все публикации появляются на сайте rg.ru/rodina в течении месяца.  

Темы дня:
#журнал Родина
#реформы
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