Ученые рассказали о влиянии быстрой ходьбы на риск ранней смерти‍

Ученые из Австралии и Великобритании в рамках исследования с участием 50 тысяч человек в возрасте от 30 лет выяснили, что быстрая ходьба снижает риск преждевременной смерти от онкологии, проблем с сердцем и других недугов на 20 процентов.

Причем, чем старше человек, испытывающий такого рода нагрузки, тем сильнее профилактический эффект от них.

Так, в возрастной группе старше 60 лет вероятность ранней смерти от сердечно-сосудистых заболеваний снижалась на 46 процентов при средней ходьбе и на 53 процента - при быстрой.

Эффект от упражнений был особенно заметен у людей, уделявших ходьбе на скорости пять-шесть километров в час около 60 минут в день.

Данные были получены после анализа информации, полученной в течение двух лет. Статья об этом опубликована в British Journal of Sports Medicine.

Кстати

Ранее "РГ" рассказала, почему популярная в последнее время северная ходьба - самый полезный и безопасный вид спорта, а также подготовила рекомендации для начинающих североходцев.