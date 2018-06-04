Мария Шарапова прошла в четвертьфинал "Ролан Гаррос", но, скорее, злится, чем радуется. Потому что не выиграла в блестящем стиле у своей принципиальной соперницы Серены Уильямс и не прервала ее суперсерию из 19 побед в очных встречах. В следующем раунде Открытого чемпионата Франции Мария оказалась не по-чемпионски, без борьбы. Американская теннисистка снялась с матча, лишив Шарапову такого реального шанса одержать судьбоносную победу, а любителей тенниса увидеть самый зрелищный и самый ожидаемый матч турнира.

Мария Шарапова вышла в четвертьфинал "Ролан Гаррос", но главный матч в Париже она так и не сыграла. Фото: AP

Причина отказа Уильямс-младшей весьма банальная. На специальной пресс-конференции 23-кратная победительница турниров "Большого шлема" сообщила, что из-за проблем с грудной мышцей чисто физически не может подавать. Первый дискомфорт она почувствовала по ходу встречи третьего круга с немкой Юлией Гергес. А во время парной игры Серена уже пробовала различные виды тейпа, но ничего не помогало, и сестры Уильямс уступили.

- Непросто сниматься с матча, тем более что я люблю играть против Марии. Это тот матч, которого я всегда жду, - сказала Серена. - Я сильно разочарована, ведь я пожертвовала временем, которое могла провести с моей семьей, с моей дочерью, чтобы быть здесь. Однако я дала слово себе и тренеру: если я не готова хотя бы на 50-60 процентов, я не выйду на корт. А без подачи там точно делать нечего.

Травмы для спортсменов - дело привычное. Но проигрывать Шараповой, тем более совсем беззубо, Серена не хотела. Так что соперничество двух теннисисток снова перенесется с корта на просторы интернета. Кто-то будет говорить, что Серена побоялась рискнуть, а кто-то, что, несмотря ни на что, она вышла победительницей из этой ситуации и попросту перехитрила Шарапову. Так или иначе, серьезность травмы Серены покажет обследование, а готовность Шараповой побеждать любую соперницу - матч против лучшей в противостоянии между испанкой Гарбинье Мугурусой и украинкой Лесей Цуренко.

Конечно, в глобальном смысле новость о снятии Серены стала главной. Однако Дарья Касаткина тоже заслужила большие заголовки, когда впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира "Большого шлема".

В четвертом круге Касаткина выбила из борьбы вторую ракетку мира датчанку Каролин Возняцки в двух сетах со счетом 7:6 (7:5), 6:3.