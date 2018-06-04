Новости

Путин рассказал, почему для России важен нейтральный статус Украины 22:54
Путин рассказал журналистам о своих фотографиях "в полуголом виде" 22:38
Путин рассказал, чем займется после окончания президентского срока 22:34
Названо время встречи Трампа и Ким Чен Ына 22:27
Путин объяснил, почему не заинтересован в ядерной войне между КНДР и США 22:12
Путин: Нет таких условий, при которых Крым вернется в состав Украины 21:59
Путин рассказал о планах России по отношению к ЕС 21:58
В МИД прокомментировали депортацию российского школьника из Британии 21:47
Солист группы "Градусы" попал в ДТП и отменил концерты 21:41
Кабмин разрешил допуск автобусов с системой "Платон" в города ЧМ-2018 21:24
В детских лагерях летом отдохнет каждый третий ребенок 21:08
Джоан Роулинг планирует написать новую книгу для детей 20:55
Экс-президента США выписали из больницы 20:50
Россельхознадзор запретил поставки молока с двух предприятий Беларуси 20:48
Додон: Русский останется языком межнационального общения в Молдавии 20:25
Первые претенденты на пост мэра Москвы подали документы в Мосгоризбирком 20:21
Президент разрешил выбирать депутатов без открепительных 20:19
В России могут ввести топливный сбор для авиапассажиров 20:16
Минфин: В нескольких регионах налог на самозанятых будет введен раньше 20:09
Андрис Лиепа подарит премьеру Большому театру Беларуси 20:06
Мэттью Риз и Джейми Дорнан снимутся в североирландской драме BBC 19:55
Украина перекрыла часть Азовского моря 19:51
В Санкт-Петербурге блокадный музей объявил сбор экспонатов 19:40
Предполагаемый виновник ДТП с автобусом на Урале уже лишался прав 19:40
В Ростове осудили дагестанца за террористическую деятельность 19:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Видео: Над Африкой взорвался двухметровый астероид
Видео: Над Африкой взорвался двухметровый астероид
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
04.06.2018 22:55
Рубрика: Спорт

Отправила матч в аут

Уильямс снялась с игры против Шараповой на "Ролан Гаррос"
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск №7583 (120)
Мария Шарапова прошла в четвертьфинал "Ролан Гаррос", но, скорее, злится, чем радуется. Потому что не выиграла в блестящем стиле у своей принципиальной соперницы Серены Уильямс и не прервала ее суперсерию из 19 побед в очных встречах. В следующем раунде Открытого чемпионата Франции Мария оказалась не по-чемпионски, без борьбы. Американская теннисистка снялась с матча, лишив Шарапову такого реального шанса одержать судьбоносную победу, а любителей тенниса увидеть самый зрелищный и самый ожидаемый матч турнира.
Мария Шарапова вышла в четвертьфинал "Ролан Гаррос", но главный матч в Париже она так и не сыграла. Фото: AP Мария Шарапова вышла в четвертьфинал "Ролан Гаррос", но главный матч в Париже она так и не сыграла. Фото: AP
Мария Шарапова вышла в четвертьфинал "Ролан Гаррос", но главный матч в Париже она так и не сыграла. Фото: AP

Причина отказа Уильямс-младшей весьма банальная. На специальной пресс-конференции 23-кратная победительница турниров "Большого шлема" сообщила, что из-за проблем с грудной мышцей чисто физически не может подавать. Первый дискомфорт она почувствовала по ходу встречи третьего круга с немкой Юлией Гергес. А во время парной игры Серена уже пробовала различные виды тейпа, но ничего не помогало, и сестры Уильямс уступили.

Шарапова пожелала Уильямс скорейшего выздоровления

- Непросто сниматься с матча, тем более что я люблю играть против Марии. Это тот матч, которого я всегда жду, - сказала Серена. - Я сильно разочарована, ведь я пожертвовала временем, которое могла провести с моей семьей, с моей дочерью, чтобы быть здесь. Однако я дала слово себе и тренеру: если я не готова хотя бы на 50-60 процентов, я не выйду на корт. А без подачи там точно делать нечего.

Травмы для спортсменов - дело привычное. Но проигрывать Шараповой, тем более совсем беззубо, Серена не хотела. Так что соперничество двух теннисисток снова перенесется с корта на просторы интернета. Кто-то будет говорить, что Серена побоялась рискнуть, а кто-то, что, несмотря ни на что, она вышла победительницей из этой ситуации и попросту перехитрила Шарапову. Так или иначе, серьезность травмы Серены покажет обследование, а готовность Шараповой побеждать любую соперницу - матч против лучшей в противостоянии между испанкой Гарбинье Мугурусой и украинкой Лесей Цуренко.

Конечно, в глобальном смысле новость о снятии Серены стала главной. Однако Дарья Касаткина тоже заслужила большие заголовки, когда впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира "Большого шлема".

В четвертом круге Касаткина выбила из борьбы вторую ракетку мира датчанку Каролин Возняцки в двух сетах со счетом 7:6 (7:5), 6:3.

Главное сегодня

Главный кадровик СК России освобожден от должности
Клинцевич: Эстония хочет угодить "хозяину" угрозами в адрес России
Ушаков констатировал отсутствие подготовки встречи Путина и Трампа
Правительство расширило возможности использования маткапитала
В Петербурге скончался Народный артист России Леонид Неведомский