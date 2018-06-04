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04.06.2018 13:13
Рубрика: Российский автопром

Уникальный стретч-седан "Москвич" выставили на продажу за 8 млн

Текст: Андрей Полухин
Фото: Виталий Созинов / ТАСС Первый экземпляр "Ивана Калиты". Фото: Виталий Созинов / ТАСС
Первый экземпляр "Ивана Калиты". Фото: Виталий Созинов / ТАСС

Одна из реставрационных мастерских Ленинградской области выставила на продажу редчайший автомобиль "Москвич" в кузове стретч-седан (удлиненный седан) - "Иван Калита" 1999 года выпуска. Машина представительского класса предлагается по фантастической цене 8 млн рублей. Если пересчитать в долларах, это примерно в 6,5 раз дороже розничной стоимости, установленной 19 лет назад.

Фото: www.vk.com/rcinews
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Согласно информации, опубликованной на популярном портале объявлений, данный "Иван Калита" прошел лишь тысячу километров. Он оснащен 2-литровым мотором Renault мощностью 145 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Некоторые машины получали полный привод, но у конкретного экземпляра его, видимо, нет.

В исторической справке отмечается, что модель создавали для нужд столичного правительства. Однако она получилась слишком дорогой для использования в гараже мэрии, и та в итоге заказала на канувшем в Лету заводе АЗЛК лишь три десятка седанов. Один из них и оказался впоследствии в реставрационной мастерской.

Добавим, что "Иван Калита" был создан на базе другой модели - "Князь Владимир", также не получившей особого распространения в конце 90-х - начале 2000-х. Новая машина получила более интересный дизайн, другую светотехнику, удлиненный багажник и люксовый салон, отделанный под дерево. На фотоснимках с портала объявлений видна оригинальная тканевая обивка салона и встроенные в подголовники передних кресел мониторы.

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#Москвич