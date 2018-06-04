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Рубрика: Власть

Подтвердили курс

В "Единой России" назвали тенденции предварительного голосования
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск №7583 (120)
На предварительном голосовании "Единой России" проголосовало более 2,8 млн человек, а явка составила рекордные 11,14%. В предыдущие годы в партии фиксировали меньшую активность избирателей. Кроме того, в партии зафиксировали большую активность молодежи - ее представители составят немалую долю кандидатов от "ЕР" на региональных выборах.

Напомним, что с помощью предварительного голосования партия не первый год советуется с гражданами по поводу списка кандидатов на выборы разного уровня. В этом году Единый день голосования пройдет 9 сентября - состоятся 82 кампании разного уровня в 52 регионах.

После закрытия участков "Единая Россия" подвела итоги по явке - она составила 11,14%, или 2,8 миллиона человек. В 2016 году, когда отбирали кандидатов от партии на выборы в Госдуму, совокупная явка составила 9,59% от общего числа избирателей. В 2017 году - 9,38%.

Фото: РИА Новости
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"Налицо правильность курса партии, согласно которому именно избиратели, а не партийные начальники формируют списки кандидатов от "Единой России", - считает секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Лидеры по активности - Хабаровский край (15,77%), Республики Бурятия (15,63%), Тыва (15,73%), Калмыкия (16,6%), Ненецкий автономный округ (19,13%), Ростовская (17,11%) область. Явку, в частности, улучшило нововведение - голосование в режиме онлайн, в котором приняли участие почти 140 тыс. человек.

Поступающие жалобы изучены или изучаются, однако можно сказать, что на результаты процедуры, на общую картину они не повлияют, заявил Турчак.

Участники тоже проявили активность - конкурс составил почти пять человек на место против 3,5 в 2017 году. Сработал и проект "ПолитСтартап", который призван помочь начинающим политикам. В некоторых регионах рассказали, что доля молодежи составила несколько десятков процентов от списка претендентов.

Председатель высшего совета "ЕР" Борис Грызлов со своей стороны обещал, что лучшие предложения кандидатов войдут в предвыборные программы к Единому дню голосования.

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