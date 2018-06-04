В российском прокате третью неделю лидирует черная живодерская комедия

Сиквел кинокомикс-боевика 2016 года "Дэдпул", черная комедия "Дэдпул 2" третью неделю подряд возглавляет российский бокс-офис. О чем свидетельствуют предварительные данные, обнародованные специализированным порталом kinobusiness.com.

Из которых, среди прочего, следует, что за три недели в России и странах СНГ картина с Райаном Рейнольдсом в роли титульного персонажа собрала 1 миллиард 263,2 миллиона рублей. Из которых 85,4 миллиона - за минувшую неделю.

На второе место вырвался густоклюквенный шпионский триллер "Красный воробей", где Дженнифер Лоуренс сыграла русскую балерину-проститутку-тайного агента. Фильм режиссера Френсиса Лоуренса, над которым щедро потешаются в Сети, взял на старте 82,8 миллиона.

Третью строчку занял новый спин-фф вселенной Star Wars - лента Рона Ховарда "Хан Соло: Звездные войны. Истории", рассказывающая о молодых годах небезызвестного космического прощелыги и его волосатого компаньона. "Соло" добавил себе в копилку еще 77,5 миллиона.

Без энтузиазма встреченная отечественная фантастика Сергея Мокрицкого по мотивам романа Сергея Лукьяненко "Черновик" - четвертое место. Фильм заработал за выходные 65,2 миллиона рублей.

Замыкает пятерку лидеров еще одна отечественная лента - мультфильм "Два хвоста", в свой премьерный уикенд собравший 44,6 миллиона. Полотно повествует о Бобре и его новом друге Коте, обнаруживающих, что в их лесу высадились опасно настроенные милитаризированные инопланетяне.