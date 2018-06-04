По последней информации, Салах вернется к занятиям в общей группе в середине июня. Скорее всего, Мохамед пропустит дебютный матч Египта против Уругвая, но сможет помочь своей команде во второй игре - с Россией 19 июня в Санкт-Петербурге.

- Все медицинские отчеты говорят о том, что Салах будет готов к чемпионату мира, - отметил главный тренер сборной Египта Эктор Купер. - Тем не менее в футболе возможно всякое. Если Мохамед получит травму, заменить его будет непросто. Он - наше главное оружие.

Помимо Салаха в составе Египта есть и другие футболисты, выступающие на высоком уровне. Взять хотя бы полузащитника лондонского "Арсенала" Мохамеда эль-Ненни или защитника Ахмеда Хегази из "Вест Бромвича". Попал в список и 45-летний вратарь Эссам эль-Хадари, который станет самым возрастным игроком в истории чемпионата мира.

Что касается нашего первого соперника на ЧМ-2018 - Саудовской Аравии, то в ее составе можно отметить трех футболистов из испанских клубов. Речь о Салеме Аль-Досари ("Вильярреал"), Яхья Аль-Шехри ("Леганес") и нападающем "Леванте" Фахаде Аль-Мувалладе.

Чуть ранее окончательную заявку на чемпионат мира огласили и уругвайцы. Как и ожидалось, главный тренер этой сборной Оскар Табарес включил в состав своих главных звезд форвардов "Барселоны" и "Пари Сен-Жермен" Луиса Суареса и Эдинсона Кавани соответственно, а также защитника "Атлетико" Диего Година.