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04.06.2018 23:00
Рубрика: Спорт

"Фараон" наготове

Мохамед Салах попал в состав команды Египта
Все 32 сборные - участницы чемпионата мира по футболу определились с заявками на предстоящий турнир. Обратило на себя внимание присутствие в составе египетской сборной форварда "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, получившего травму плеча в финале Лиги чемпионов. Напомним: "фараоны" - одни из соперников национальной команды России по групповому этапу ЧМ-2018.
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск №7583 (120)

По последней информации, Салах вернется к занятиям в общей группе в середине июня. Скорее всего, Мохамед пропустит дебютный матч Египта против Уругвая, но сможет помочь своей команде во второй игре - с Россией 19 июня в Санкт-Петербурге.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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- Все медицинские отчеты говорят о том, что Салах будет готов к чемпионату мира, - отметил главный тренер сборной Египта Эктор Купер. - Тем не менее в футболе возможно всякое. Если Мохамед получит травму, заменить его будет непросто. Он - наше главное оружие.

Помимо Салаха в составе Египта есть и другие футболисты, выступающие на высоком уровне. Взять хотя бы полузащитника лондонского "Арсенала" Мохамеда эль-Ненни или защитника Ахмеда Хегази из "Вест Бромвича". Попал в список и 45-летний вратарь Эссам эль-Хадари, который станет самым возрастным игроком в истории чемпионата мира.

Что касается нашего первого соперника на ЧМ-2018 - Саудовской Аравии, то в ее составе можно отметить трех футболистов из испанских клубов. Речь о Салеме Аль-Досари ("Вильярреал"), Яхья Аль-Шехри ("Леганес") и нападающем "Леванте" Фахаде Аль-Мувалладе.

Чуть ранее окончательную заявку на чемпионат мира огласили и уругвайцы. Как и ожидалось, главный тренер этой сборной Оскар Табарес включил в состав своих главных звезд форвардов "Барселоны" и "Пари Сен-Жермен" Луиса Суареса и Эдинсона Кавани соответственно, а также защитника "Атлетико" Диего Година.

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