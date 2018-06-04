Второй за день взрыв произошел в столице Афганистана

Второй за день взрыв прогремел в понедельник в Кабуле спустя несколько часов после того, как другая террористическая атака унесла жизни нескольких богословов у политехнического университета афганской столицы. В результате второго инцидента не менее трех человек получили ранения.

Как передает агентство Khaama Press со ссылкой на источники в местных службах безопасности, магнитная мина взорвалась в районе 5-го полицейского округа города. Целью нового взрыва был, по предварительным данным, полицейский автомобиль.

О степени тяжести состояния пострадавших неизвестно.

Ранее телеканал TOLO News сообщал, что число жертв атаки террориста-смертника у здания Кабульского политехнического университета возросло до 14 человек, при этом еще 17 получили ранения. Тогда взрыв произошел после собрания более двух тысяч богословов со всей страны, расположившихся рядом с институтом в палатке Лойя-джирга (совета старейшин, прим. "РГ").

На данный момент ни одна из экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.