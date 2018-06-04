Переходный период ввода электронных паспортов транспортных средств продлен до 1 ноября 2019 года.

Это означает, что наряду с оформлением электронных паспортов по-прежнему будут выдаваться и бумажные. Такое решение было принято на коллегии Евразийской экономической комиссии. То есть оно распространяется на все страны ЕАЭС. Впрочем, российских автомобилистов это решение не затронет.

Учитывая высокую степень готовности, начало применения электронных паспортов транспортных средств в России ожидается в соответствии с ранее намеченными сроками - с июля 2018 года, сообщили в АО "Электронный паспорт". При этом, по данным этой организации, оформление первых электронных паспортов некоторыми изготовителями автомобилей планируется уже в июне.

За переходный период производители активно участвовали в тестировании системы. В общей сложности за время переходного периода более чем 100 организаций, выпускающих в обращение около 97 процентов от всех производимых в Российской Федерации транспортных средств, оформили в тестовом режиме более 18 тысяч электронных паспортов. В единый реестр организаций-изготовителей, уполномоченных на оформление электронных паспортов, включены 292 организации.

На днях достигнута принципиальная договоренность о механизме обмена информацией между Российским союзом автостраховщиков и АО "Электронный паспорт", что позволит страховщикам получать информацию для оформления полисов ОСАГО на автомобили с электронным паспортом.

Оформлять электронный паспорт будут испытательные лаборатории и операторы техосмотра

Есть только одна проблема. Предоставление персональных данных автовладельца в электронный ПТС дело добровольное. Но планируется, что в законодательство будут внесены соответствующие поправки.

Предполагается, что последний необходимый нормативный акт - приказ МВД об изменениях в порядке регистрации транспортных средств - будет принят в июне.

Таким образом, системы электронных паспортов в Российской Федерации готовы к работе, и уже в ближайшее время предполагается начать оформление юридически значимых электронных ПТС, выпускаемых в обращение, с последующей их регистрацией в ГИБДД, утверждают в АО "Электронный паспорт".

Напомним, что электронный паспорт, в отличие от бумажного, будет содержать помимо идентификационных данных автомобиля еще и его технические данные, пробег, информацию о внесении изменений в конструкцию. В него добавят также и прохождение техосмотра, данные о страховании. Планируется, что в нем будет копиться вся история автомобиля. Так что, приобретая подержанный автомобиль, покупатель сможет быть уверенным, что берет не кота в мешке. Ведь он покупает машину с историей.

Есть еще проблема с ввозимыми в частном порядке автомобилями. Где на них получить электронный ПТС? Планируется, что такие автомобили будут оформлять испытательные лаборатории после получения соответствующих полномочий в минпромторге. Также любой желающий сможет получить электронный ПТС вместо бумажного у операторов техосмотра.

Но пока эти организации еще не включены минпромторгом в реестр уполномоченных организаций. Они только подают заявки.

Как утверждают в АО "Электронный паспорт", заинтересованные операторы и испытательные лаборатории смогут быть готовы к работе в системе к 1 июля.

Напомним, что обязательной замены бумажных паспортов на электронные не будет. Это сугубо личное желание автовладельца.

К тому же планируется, что и у нас наряду с электронными паспортами будут выдаваться и бумажные.

Также при утрате бумажного ПТС автовладелец сможет получить в ГИБДД его бумажный дубликат. А электронный паспорт потерять невозможно.