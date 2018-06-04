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04.06.2018 19:42
Рубрика: ПДД

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Электронный паспорт получил отсрочку
Текст: Владимир Баршев
Российская газета - Федеральный выпуск №7583 (120)
Переходный период ввода электронных паспортов транспортных средств продлен до 1 ноября 2019 года.
Фото: Сергей Михеев/ РГ С электронным паспортом покупатель подержанного авто застрахован от "кота в мешке". Фото: Сергей Михеев/ РГ
С электронным паспортом покупатель подержанного авто застрахован от "кота в мешке". Фото: Сергей Михеев/ РГ

Это означает, что наряду с оформлением электронных паспортов по-прежнему будут выдаваться и бумажные. Такое решение было принято на коллегии Евразийской экономической комиссии. То есть оно распространяется на все страны ЕАЭС. Впрочем, российских автомобилистов это решение не затронет.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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Учитывая высокую степень готовности, начало применения электронных паспортов транспортных средств в России ожидается в соответствии с ранее намеченными сроками - с июля 2018 года, сообщили в АО "Электронный паспорт". При этом, по данным этой организации, оформление первых электронных паспортов некоторыми изготовителями автомобилей планируется уже в июне.

За переходный период производители активно участвовали в тестировании системы. В общей сложности за время переходного периода более чем 100 организаций, выпускающих в обращение около 97 процентов от всех производимых в Российской Федерации транспортных средств, оформили в тестовом режиме более 18 тысяч электронных паспортов. В единый реестр организаций-изготовителей, уполномоченных на оформление электронных паспортов, включены 292 организации.

На днях достигнута принципиальная договоренность о механизме обмена информацией между Российским союзом автостраховщиков и АО "Электронный паспорт", что позволит страховщикам получать информацию для оформления полисов ОСАГО на автомобили с электронным паспортом.

Оформлять электронный паспорт будут испытательные лаборатории и операторы техосмотра

Есть только одна проблема. Предоставление персональных данных автовладельца в электронный ПТС дело добровольное. Но планируется, что в законодательство будут внесены соответствующие поправки.

Предполагается, что последний необходимый нормативный акт - приказ МВД об изменениях в порядке регистрации транспортных средств - будет принят в июне.

Таким образом, системы электронных паспортов в Российской Федерации готовы к работе, и уже в ближайшее время предполагается начать оформление юридически значимых электронных ПТС, выпускаемых в обращение, с последующей их регистрацией в ГИБДД, утверждают в АО "Электронный паспорт".

Напомним, что электронный паспорт, в отличие от бумажного, будет содержать помимо идентификационных данных автомобиля еще и его технические данные, пробег, информацию о внесении изменений в конструкцию. В него добавят также и прохождение техосмотра, данные о страховании. Планируется, что в нем будет копиться вся история автомобиля. Так что, приобретая подержанный автомобиль, покупатель сможет быть уверенным, что берет не кота в мешке. Ведь он покупает машину с историей.

Есть еще проблема с ввозимыми в частном порядке автомобилями. Где на них получить электронный ПТС? Планируется, что такие автомобили будут оформлять испытательные лаборатории после получения соответствующих полномочий в минпромторге. Также любой желающий сможет получить электронный ПТС вместо бумажного у операторов техосмотра.

Фото: Depositphotos.com
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Но пока эти организации еще не включены минпромторгом в реестр уполномоченных организаций. Они только подают заявки.

Как утверждают в АО "Электронный паспорт", заинтересованные операторы и испытательные лаборатории смогут быть готовы к работе в системе к 1 июля.

Напомним, что обязательной замены бумажных паспортов на электронные не будет. Это сугубо личное желание автовладельца.

К тому же планируется, что и у нас наряду с электронными паспортами будут выдаваться и бумажные.

Также при утрате бумажного ПТС автовладелец сможет получить в ГИБДД его бумажный дубликат. А электронный паспорт потерять невозможно.