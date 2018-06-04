Журналиста Кирилла Вышинского хотят обменять на гражданина Украины

Защита арестованного на Украине Кирилла Вышинского, возглавляющего редакцию "РИА Новости Украина" и обвиненного киевскими властями в госизмене, утверждает, что журналист может быть отпущен в РФ по обмену на гражданина Украины. Об этом, в частности, сообщил его адвокат Андрей Доманский.

По словам юриста, с которым связалось агентство РИА Новости, вопросы обмена предстоит решать по дипломатическим и политическим каналам. Именно политики будут решать, на кого могут обменять Вышинского - если эта сделка вообще состоится. Доманский заверил, что его подзащитный готов подключиться к переговорам о своем будущем, если это возможно. Напомним, журналист, получивший гражданство РФ три года назад, был задержан Службой безопасности Украины неподалеку от своей киевской квартиры. Ему ставят в вину поддержку российских действий в Крыму и "государственную измену".

Обыски прошли и у других сотрудников портала. Главред "РИА Новости Украина" уже заявил о том, что отказывается от украинского гражданства.