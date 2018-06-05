Audi представила новый флагман Q8

Audi представила новый флагман своей внедорожной линейки - кросс-купе Q8. Автомобиль займет место на вершине модельной гаммы "властелина колец" и будет конкурировать с BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe.

Q8 построен на уже ставшей стандартом для моделей высокого ранга концерна Volkswagen платформе MLB Evo. Она же лежит в основе Audi Q7, нового Volkswagen Touareg, Bentley Bentayga, Porsche Cayenne и Lamborghini Urus.

Длина нового флагмана - 4,99 метра. Таким образом, кросс-купе от Audi имеет большие размеры, нежели аналоги конкурентов по "немецкой тройке".

Первой на рынок поступит версия Q8 50 TDI с трехлитровым турбодизелем мощностью 286 л. с. и крутящим моментом 600 Нм. Мотор будет работать в паре с 8-ступенчатым гидротрансформаторным "автоматом" и, кроме всего прочего, машина является "мягким гибридом". В конструкции присутствует 48-вольтовая электросеть и литий-ионная батарея, которые будут помогать движку при интенсивных разгонах и старте с места. Также при движении накатом на скоростях до 160 км/ч двигатель Audi Q8 способен полностью отключаться.

Кроме трехлитрового дизеля, в моторной гамме присутствует и менее мощная модификация на тяжелом топливе с обозначением 45 TDI и бензиновый трехлитровый V6 мощностью 340 л. с. Ожидается появление и "заряженной" версии SQ8.

Интерьер нового внедорожного флагмана в точности повторяет таковой у новых Audi A6, A7 и A8, что в мгновение ока делает салон предыдущего флагмана Q7 устаревшим.

Европейские продажи модели начнутся в третьем квартале 2018 года, а в России предзаказ на Q8 откроют чуть позднее.