Болельщик из ФРГ первым пересек границу Беларуси без визы по пути на ЧМ

Самоотверженность и азарт болельщика, помноженные на спортивную нетерпеливость, проявил, пересекая белорусскую границу по дороге на чемпионат мира по футболу в России, немецкий футбольный болельщик. Он стал первым иностранным гражданином, который пересек границу Союзного государства. Это произошло в рамках заключенного между Москвой и Минском соглашения о безвизовом режиме для транзита на время проведения спортивных соревнований. Об этом сообщил официальный представитель Госпогранкомитета республики Антон Бычковский.

Он пояснил, что гость из Германии "пересек границу в пункте пропуска "Берестовица" и планирует посетить матч, который состоится в российской столице".

По мнению белорусского пограничника, ожидается большое количества иностранцев, которые отправятся на футбольное первенство в Россию через белорусскую границу. Он также рассказал еще о четверых иностранцах, которые пересекли границу в рамках безвизового транзитного соглашения, которое вступило в силу с 4 июня, передает РИА Новости.

"Все едут в частном порядке, организованных групп пока не было. Мы ожидаем, что интенсивность пересечения границы этой категорией граждан увеличится ближе к открытию чемпионата", уточнил пограничник. Кроме того, он отметил, что база данных белорусских пограничников адаптирована специально для предстоящего чемпионата мира в России и заверил, что "проблемных вопросов при оформлении на границе не возникнет".

МВД республики уже озвучило цифру в 150 тысяч болельщиков, приезд которых они ожидают в связи с проведением крупного спортивного мероприятия в России. Они, по словам ведомства, отправятся транзитом через Беларусь в Россию и обратно.

Как сообщалось ранее, Россия и Беларусь договорились о взаимном признании виз на время проведения чемпионата мира по футболу и Евроигр - 2019.



