Безвизовый въезд в Россию через Беларусь открыт для болельщиков ЧМ

Безвизовый въезд при предъявлении паспорта болельщика открыт для иностранных граждан, которые направляются через Беларусь на территорию РФ с 4 июня по 25 июля. Это стало возможным после подписания в Минске межправительственного соглашения о некоторых вопросах, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на международные спортивные мероприятия, сообщала БЕЛТА со ссылкой на министра иностранных дел РБ Владимир Макей.

Российская сторона, подчеркнул Макей, в следующем году предоставит аналогичное право безвизового проезда и пребывания на своей территории иностранным болельщикам, которые будут направляться в Минск на II Европейские игры.

Организаторы ЧМ- 2018, по сообщениям российских СМИ, дали пояснение, что въезд возможен как на основании версии на заламинированном бланке, так и электронной распечатанной формы паспорта болельщика, для этого достаточно предъявить FAN ID на паспортном контроле. Пересечение границы рекомендовано в 177 воздушных, железнодорожных, морских и автомобильных пунктах пропуска.

Кстати, заявки на получение паспортов болельщика, которые вместе с входными билетами обеспечат зрителям комфорт и безопасность на стадионе, подали около миллиона болельщиков, около 40 процентов из которых приходится на россиян.

В матче-открытия, который состоится 14 июня в российской столице на стадионе "Лужники", сборная РФ сыграет с командой Саудовской Аравии. Финальный матч также пройдет в "Лужниках" - 15 июля 2018 года. Как известно, мировой чемпионат пройдет на футбольных аренах в 11 городах России - Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Москве, Волгограде, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Саранске и Сочи.

В турнире в этом году примут участие 32 сборных мира: Австралия, Англия, Аргентина, Бельгия, Бразилия, Германия, Дания, Египет, Иран, Исландия, Испания, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Марокко, Мексика, Нигерия, Панама, Перу, Польша, Португалия, Россия, Саудовская Аравия, Сенегал, Сербия, Тунис, Уругвай, Франция, Хорватия, Швейцария, Швеция, Япония.

