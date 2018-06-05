Черчесов уверен, что сборная России добьется своего на чемпионате мира
Вторничная ничья не позволила нашей сборной прервать теперь серию без побед, которая теперь достигла семи матчей. Несмотря на это, Черчесов уверен: россияне порадуют своих болельщиков на предстоящем чемпионате мира.
Что скажете по игре?
Станислав Черчесов: Понятно, что мы нацеливались на победу. Надо еще пересмотреть матч. Но результат, судя по всему, по игре. Мы могли еще забить, да и они тоже. По сравнению со встречей с Австрией сделали скачок вперед. Конечно, есть нюансы, которые надо подправлять. Что роднит два последних матча - то, что в заключительной стадии не можем вывести нападающего на ударную позицию.
Вы еще в первом тайме что-то объясняли Дзюбе на скамейке. Что ему говорили и почему так и не выпустили Артема на замену?
Станислав Черчесов: Когда мы готовимся к игре, то обсуждаем нюансы. Сказал ему: "Видишь, не зря обсуждаем". А что касается замены, я что, должен был выпустить его? Это где-то прописано? Я не готовил его к замене.
Прокомментируйте пропущенный гол. Показалось, что ошибся Кутепов. Согласны?
Станислав Черчесов: Да, мяч был в районе Кутепова, но мы виноватых не ищем. Хотим еще раз посмотреть. Слово не воробей, вылетит - не поймаешь. Надо аккуратнее говорить с журналистами.
Вы были очень эмоциональны по ходу матча, часто разводили руками. Были чем-то недовольны?
Станислав Черчесов: Наоборот, я был доволен, поэтому показывал эмоции. Это называется "жил моментом". И переживал с командой.
Показалось, что с переходом на схему с пятью защитниками стало меньше дисциплины. Согласны?
Станислав Черчесов: Согласен! Когда перешли на пять защитников, стало меньше организованности.
В 2018 году сборная не одержала ни одной победы. Как вы успокоите болельщиков, что им скажете?
Станислав Черчесов: Во-первых, я не психолог, чтобы кого-то успокаивать. Мы своей игрой сделали шаг вперед по сравнению матчем с австрийцами. Мы идем своей дорогой. Надо в нас верить. Только хорошей игрой и эмоциями мы дадим пищу нашим болельщикам, которые здорово поддерживали нас сегодня. Команда не сомневается: мы добьемся на чемпионате мира того, к чему стремимся.
В Россию прибыла первая команда-участница ЧМ-2018
Первой из команд, которые выступят на мировом первенстве, в Россию прилетела сборная Ирана. Команда Карлуша Кейруша на время турнира расположится на базе "Локомотива" в подмосковной Баковке
Сборная России сыграла вничью с Турцией
Сборная России провела последний матч в рамках подготовки к чемпионату мира. В контрольной встрече в Москве наши футболисты сыграли вничью с турками - 1:1. Единственный мяч у россиян забил Самедов
Онлайн-трансляция товарищеского матча Россия - Турция
Сборной России осталось сыграть всего один матч перед домашним чемпионатом мира. На стадионе ЦСКА пройдет игра с Турцией. Обо всех событиях вы можете узнать из нашей онлайн-трансляции. Начало в 19:00 мск