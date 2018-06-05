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05.06.2018 23:09
Рубрика: Спорт

Черчесов уверен, что сборная России добьется своего на чемпионате мира

Главный тренер национальной команды России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопросы журналистов после контрольной встречи с Турцией (1:1).
Текст: Артур Нанян
Фото: Михаил Синицын/РГ Фото: Михаил Синицын/РГ
Фото: Михаил Синицын/РГ

Вторничная ничья не позволила нашей сборной прервать теперь серию без побед, которая теперь достигла семи матчей. Несмотря на это, Черчесов уверен: россияне порадуют своих болельщиков на предстоящем чемпионате мира.

Что скажете по игре?

Станислав Черчесов: Понятно, что мы нацеливались на победу. Надо еще пересмотреть матч. Но результат, судя по всему, по игре. Мы могли еще забить, да и они тоже. По сравнению со встречей с Австрией сделали скачок вперед. Конечно, есть нюансы, которые надо подправлять. Что роднит два последних матча - то, что в заключительной стадии не можем вывести нападающего на ударную позицию.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Онлайн-трансляция товарищеского матча Россия - Турция

Вы еще в первом тайме что-то объясняли Дзюбе на скамейке. Что ему говорили и почему так и не выпустили Артема на замену?

Станислав Черчесов: Когда мы готовимся к игре, то обсуждаем нюансы. Сказал ему: "Видишь, не зря обсуждаем". А что касается замены, я что, должен был выпустить его? Это где-то прописано? Я не готовил его к замене.

Прокомментируйте пропущенный гол. Показалось, что ошибся Кутепов. Согласны?

Станислав Черчесов: Да, мяч был в районе Кутепова, но мы виноватых не ищем. Хотим еще раз посмотреть. Слово не воробей, вылетит - не поймаешь. Надо аккуратнее говорить с журналистами.

Вы были очень эмоциональны по ходу матча, часто разводили руками. Были чем-то недовольны?

Станислав Черчесов: Наоборот, я был доволен, поэтому показывал эмоции. Это называется "жил моментом". И переживал с командой.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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Показалось, что с переходом на схему с пятью защитниками стало меньше дисциплины. Согласны?

Станислав Черчесов: Согласен! Когда перешли на пять защитников, стало меньше организованности.

В 2018 году сборная не одержала ни одной победы. Как вы успокоите болельщиков, что им скажете?

Станислав Черчесов: Во-первых, я не психолог, чтобы кого-то успокаивать. Мы своей игрой сделали шаг вперед по сравнению матчем с австрийцами. Мы идем своей дорогой. Надо в нас верить. Только хорошей игрой и эмоциями мы дадим пищу нашим болельщикам, которые здорово поддерживали нас сегодня. Команда не сомневается: мы добьемся на чемпионате мира того, к чему стремимся.

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