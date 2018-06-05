Екатерина Мечетина откроет серию концертов в НИИ детской онкологии

В стенах НИИ детской онкологии и гематологии имени Блохина зазвучит живая музыка - проект, призванный помочь самым маленьким пациентам бороться с раком, организован совместными усилиями с Московской консерваторией имени Чайковского. Больнице уже подарили настоящий концертный рояль, а потому стартует серия концертов с выступления солистки Московской государственной филармонии, лауреата премии Президента России Екатерины Мечетиной.

Цель необычных музыкальных программ - "создать особенную, эстетически насыщенную культурную атмосферу, позволяющую настроиться на выздоровление", подчеркивают в онкоцентре. Начиная с 5 июня, концерты в больнице станут регулярными, а вся музыка, которую исполнят для маленьких слушателей, будет далека от академизма и "переведена" на понятный детям язык.

- Адаптированная для детского восприятия классическая музыка поможет им бороться с раком и снимет стресс у родителей, - уверены врачи крупнейшего в России детского онкологического центра.

К выбору времени для проведения концертов тоже подошли ответственно: они будут проходить в середине дня, когда у ребят нет ни процедур, ни занятий.

- Я очень надеюсь, что этот проект сможет помочь ребятам. Конечно, я понимаю, что современные дети слушают другую музыку, но услышать исполнителя рядом с собой - это совершенно особая энергетика. Может быть, это позволит заронить зерно интереса к искусству, а искусство - это как раз про жизнь, про надежду и про любовь. Ну и, конечно, мы знаем, что классическая музыка с точки зрения медицины обладает определенным лечебным эффектом, - рассказала "РГ" Екатерина Мечетина.

По ее словам, "сет-лист" для юных слушателей она пыталась сделать максимально разнообразным.

- Я исполню несколько песен Шуберта в обработке Листа для фортепиано и, конечно, расскажу ребятам о сюжетах этих песен. Это романтичные истории, но есть среди них и одна страшная сказка. Еще сыграю какую-нибудь виртуозную пьесу - по опыту могу сказать, что они всегда производят большое впечатление, - поделилась пианистка.

Кстати, инициативу уже подхватили в регионах. Так как роялей, в отличие от московской клиники, там нет, то исполнять шедевры мировой классики туда приедут скрипачи, аккордеонисты и гитаристы. Сейчас к такому концерту готовятся в Архангельской детской областной клинической больнице имени Выжлецова.

- Главное желание детских онкологов - сделать жизнь своих маленьких пациентов ярче и содержательней. Болезнь не должна отнимать у них детство, - подытоживают в НИИ детской онкологии.