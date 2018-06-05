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05.06.2018 12:15
Рубрика: ДТП

ГИБДД призвала водителей-родителей быть ответственнее на дорогах

Текст: Владимир Баршев
Большинство аварий на дорогах, в которых погибают или получают ранения дети, происходят по вине их родителей - водителей транспортных средств. Об этом говорят данные статистики ГИБДД. Дети оказываются заложниками лихачей. И количество таких происшествий продолжает расти.

В связи с началом летних каникул начальник Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников напомнил родителям о необходимости более ответственного поведения на дорогах, когда они перевозят детей.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
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Однако по данным ГИБДД, количество происшествий с детьми с каждым годом снижается. Всего с начала года произошло 4486 таких ДТП - это почти на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В них погибло 127 детей, а это уже на 21% меньше. Причем 2151 авария произошла с детьми-пешеходами, что на 4,7% меньше, чем годом ранее.

При этом причиной травм и смерти детей стало даже не отсутствие детских кресел: только в 13% случаев гибели дети-пассажиры перевозились без специальных автокресел или не пристегнутыми ремнями безопасности.

Главная причина аварий, повлекших гибель детей-пассажиров, заключается именно в поведении водителей. Так, на загородных дорогах такие трагедии происходят из-за несоблюдения скоростного режима и выезда на полосу встречного движения. В населенных пунктах - несоблюдения правил проезда перекрестков. С начала года произошла 2181 авария с детьми-пассажирами. Это на 1,4% больше, чем годом ранее.

Как отметил Михаил Черников, фактически это свидетельствует о том, что даже присутствие ребенка в салоне автомобиля не останавливает родителей-водителей от грубых нарушений ПДД, не делает их более ответственными и осторожными.

Фото: depositphotos.com
Более миллиона водителей прибегли при аварии к помощи подсказок ГИБДД

"Видимо, родители не осознают, что совершая на дороге опасные маневры, они подвергают собственного ребенка неоправданному риску. Безответственность и самонадеянность, а иногда и халатность родителей, близких людей, пренебрегающих элементарными правилами безопасности не только для себя, но и для ребенка, становятся причиной детских трагедий на дорогах", - заявил Михаил Черников.

Он также предложил создать в соцсетях общественное родительское движение для повышения безопасности детей на дорогах. Присоединиться к нему можно во "ВКонтакте", а также в Facebook или Instagram, разместив фото или видео с примерами ответственного поведения родителей на дорогах под хэштегом #НаучиРебенкаПДД. В конце лета российская Госавтоинспекция определит авторов лучших работ.

#автомобили #водители