Грузия разорвала дипотношения с Сирией из-за Абхазии и Южной Осетии

Официальный Тбилиси фактически разорвал отношения с Дамаском. Соответствующее ноты Грузия уже направила представительствам Сирии в ООН и Египте. Также об этом уведомлен генеральный секретарь ООН. Ранее решение о прекращении контактов между странами приняло правительство закавказского государства.

Причиной, побудившим Тбилиси к такому шагу, стало признание властями Сирии независимости Южной Осетии и Абхазии, которые Грузия считает своими автономиями, напоминает РИА Новости.

Агентство отмечает, что независимость вышеназванных республик также признали Россия, Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату и Тувалу.