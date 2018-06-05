Касаткина не смогла пробиться в полуфинал "Ролан Гаррос"

Лучшая российская теннисистка, 14-я ракетка мира Дарья Касаткина завершила борьбу на Открытом чемпионате Франции.

В своем первом четвертьфинале турнира "Большого шлема" Касаткина уступила чемпионке US Open-2017 американке Слоан Стивенс в двух сетах со счетом 6:3, 6:1.

Отметим, что во втором сегодняшнем четвертьфинале другая американка Мэдисон Кис обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (7:6 (7:5), 6:4) и вышла на Стивенс.

В женской сетке женского "Ролан Гаррос" осталась россиянка Мария Шарапова, которая завтра поспорит за выход в полуфинал с испанкой Гарбинье Мугурусой.