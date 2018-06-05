Новости

В Риме нашли нетронутую "гробницу атлета" 13:01
В Москве 6 июня объявлен "желтый" уровень погодной опасности 12:52
Госдума приняла закон о работе промышленных технопарков 12:52
Минск предложил разработать проекты в интересах всего Союзного государства 12:45
В Ростове мужчина при побеге из отдела полиции упал с четвертого этажа 12:42
На Москве-реке презентовали корабль ЧМ-2018 12:42
Под Калининградом дебошир напал на женский монастырь 12:38
Билл Клинтон рассказал о ярости из-за России 12:35
Названы средства гигиены, которые могут вызывать рак 12:35
Все билеты на матч Россия - Турция проданы 12:34
Минкомсвязь: Мы будем искать новые способы блокировки Telegram 12:33
В Индии откопали колесницу из древних эпосов 12:25
Автомобиль сбил трех подростков после ДТП с другой машиной 12:23
В Петербурге ветер обрушил дерево на машину с людьми 12:22
Тверскую улицу перекроют для машин на три дня 12:20
В Уфе семья долгие годы принимала Уголовный кодекс за Коран 12:12
Работу донецкой РСЗО "Чебурашка" показали во всех подробностях 12:10
В Кировской области на ребенка упали футбольные ворота 12:06
Дело похитителей картин Левитана и Шишкина передали в суд 12:05
Истребитель Су-57 назвали потенциальным носителем ядерного оружия 12:05
Путин по-немецки урезонил австрийского журналиста 12:00
В России участились попытки пересылки оружия по почте 11:55
В Петербурге медсестра ударила новорожденную головой 11:55
Площадь пожара в ТЦ Казани возросла втрое 11:51
Модернизированный БТР‑70МБ1 впервые покажут на параде 11:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Онлайн-трансляция товарищеского матча Россия - Турция
Онлайн-трансляция товарищеского матча Россия - Турция
05.06.2018 12:25
Рубрика: Культура

В Индии откопали колесницу из древних эпосов

Текст: Денис Передельский

Индийские археологи при раскопках захоронений недалеко от города Багхпат в штате Уттар-Прадеш обнаружили воинский шлем и колесницу бронзового века.

Как сообщает International Business Times, артефакты отыскала команда из десяти человек. Раскопки стартовали в марте этого года в селении Санаули. Еще в 2005 году там было обнаружено 116 погребальных ям. В ходе трехмесячных раскопок удалось найти еще восемь захоронений.

Фото: Jared I. Lenz Photography/Getty
Найдены останки человека, распятого 2000 лет назад

Самой ценной находкой стала колесница бронзового века. Ученые говорят, что это прольет свет на место Индии в древней мировой истории. Колесницы данного периода типичны для Месопотамии, Грузии и греческих цивилизаций. В Индии их до сих пор не находили, хотя они описываются в многочисленных древних эпосах.

Археологи пока не определили, запрягалась ли колесница лошадьми или быками, но все же склоняются к версии о лошадях. Также был найден шлем, который надевали воины - возницы и всадники. Находки говорят о том, что цивилизация долины Инда в бронзовом веке была хорошо организована и технологически развита.

На это указывает не только эстетичность исполнения шлема и других найденных артефактов, в частности зеркал, но и сложное устройство захоронений. Колесница также свидетельствует о том, что в долине Инда существовали хорошо вооруженные воинские формирования. Эта тема была спорной.

Раскрыт секрет строительства каменных истуканов острова Пасхи
В Перу нашли новые геоглифы

Главное сегодня

Число вопросов к "Прямой линии" с Путиным превысило миллион
В Крыму отреагировали на радость Киева по поводу засухи на полуострове
Клинцевич: Эстония хочет угодить "хозяину" угрозами в адрес России
Путин по-немецки урезонил австрийского журналиста
Введена уголовная ответственность за интернет-торговлю редкими животными