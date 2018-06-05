Косачев прокомментировал разрушение иранской ядерной сделки по вине США

Ситуация вокруг ядерной сделки по Ирану после выхода из нее США вызывает большую обеспокоенность, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Ранее СМИ со ссылкой на представителя Организации по ядерной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруза Камальванди сообщили, что Тегеран намерен проинформировать МАГАТЭ о том, что страна во вторник начинает процесс наращивания мощностей по обогащению урана.

"Особую обеспокоенность составляет тот факт, что международное сообщество, по сути, вынуждено смотреть, как рушится одно из важнейших достижений последнего десятилетия - принципиальное соглашение в сфере нераспространения ядерного оружия, которое должно было стать модельным для аналогичных случаев", - сказал Косачев "Интерфаксу".

По его мнению, это "прямые последствия решения президента Трампа" о выходе из соглашения по иранской ядерной программе. "Тегеран собирается сообщить Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) о возобновлении обогащения урана до уровня, при котором было заключено соглашение в 2015 году", - отметил он.

"Авантюристичная политика США", добавил сенатор, нацелена не на урегулирование сложных проблем, а на их искусственное обострение. "Вашингтон ведет себя как глобальный провокатор - как это было в постоянно "подвешенном" диалоге с КНДР, с нелегитимными ударами по Сирии, с переносом посольства в Иерусалим и тому подобное", - привел примеры Косачев.

Он также напомнил, что все прочие стороны сделки - Россия и европейские государства - заинтересованы в продолжении реализации Совместного всеобъемлющего плана действий, однако европейцы пытаются "усидеть на двух стульях" - отчасти согласиться со "старшим братом", но при этом сохранить и само соглашение.

"Похоже, США уверены в том, что в условиях мира они будут постепенно сдавать позиции в пользу остальных центров силы, а вот доведение конфликтов до "взрыва" даст им, как сильнейшей державе, больше шансов, ослабив всех остальных", - продолжил Косачев, подчеркнув, что это опасная игра с непредсказуемыми последствиями.