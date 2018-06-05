МЧС отменит надзорные каникулы

МЧС собирается отменить свой приказ, запретивший ранее проверки среднего бизнеса. И это далеко не все перемены, которые ждут спасательное ведомство.

Кроме этого, увеличится штат инспекторов государственного пожарного надзора. Особое внимание будет уделено материально-техническому обеспечению и развитию пожарных лабораторий. Возможны также изменения в нормативной базе. Решения будут приниматься после проверки, которая проходит в МЧС.

Стало очевидно, что новое руководство ведомства взялось за дело без раскачки. Ранее на первом для себя селекторе новый министр Евгений Зиничев поручил пересмотреть подходы к деятельности надзорных органов в связи с увеличением количества техногенных пожаров. А вчера новый первый заместитель министра Александр Чуприян раскрыл некоторые подробности того, что именно нуждается в пересмотре.

С 12 сентября 2016 года МЧС России своим приказом освободило от проверок объекты среднего предпринимательства, хотя федеральный закон такую меру предусматривал только для малого бизнеса. Предприниматели не раз жаловались, что их душат проверками, хотя они сами заинтересованы в безопасности собственных объектов. Но жизнь показала, что социальная и любая другая ответственность бизнеса - фикция, а погоня за прибылью перевешивает все. Поэтому стало понятно стремление МЧС вернуть себе контроль за противопожарной безопасностью и, особенно, за зданиями с массовым пребыванием людей.

МЧС России разработало законопроект, который предлагает осуществлять проверку зданий, а не эксплуатирующих их юридических лиц, при этом плановые проверки ТРЦ планируется делать не реже одного раза в два года, а не в четыре, как сейчас. Перемены коснутся также противопожарной службы и реагирующих подразделений.

"Эти изменения отразятся, в первую очередь, на инспекторском составе. Сейчас насчитывается около 10 тысяч, в то время как предельная штатная численность, установленная правительством РФ, составляет 21 тысячу. Мы будем увеличивать штаты Госпожнадзора", - заявил Чуприян.