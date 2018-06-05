Минкомсвязь: Мы будем искать новые способы блокировки Telegram

Минкомсвязи не планирует встречаться с Павлом Дуровым, владеющим мессенджером Telegram, а вместо этого ищет новые технические возможности для блокировки мессенджера. Об этом сказал руководитель ведомства Константин Носков в Ханты-Мансийске. Он уточнил, что встреча с главой "Телеграмма" состоится, только если он сам ее инициирует.

Блокировка мессенджероа в России началась полтора месяца назад - 16 апреля по решению московского Таганского суда. Причина - отказ создателей передать ключи шифрования ФСБ. Однако Telegram находит способы "обойти" блокировку.