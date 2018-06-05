Новый кабмин Италии выступил против санкций в отношении России

Новое правительство Италии будет выступать против санкций, направленных против экономики и гражданского общества России. Об этом заявил итальянский премьер-министр Джузеппе Конте.

"Новое правительство Италии будет выступать за пересмотр санкционной политики в отношении России, особенно тех санкций, что ударяют по экономике и гражданскому обществу России", - сказал политик, выступая в Сенате парламента республики.

Как передает ТАСС, Конте отметил готовность Рима полностью открыться России, "которая в последние годы укрепила свою международную роль в разрешении геополитических кризисов". При этом премьер напомнил, Италия остается страной-членом НАТО, а США остаются "традиционно привилегированным партнером".

В верхней палате парламента Италия во вторник, 5 июня, должно состояться голосование по вотуму доверия кабинету Джузеппе Конте, состоящему из представителей партий "Движение "5 звезд" и "Лига".

На днях бывший итальянский премьер-министр, лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони призвал своих сторонников противодействовать политике нового национального правительства "Движения 5 звезд" и партии "Лига". Берлускони убежден, что сформированное правительство после политического кризиса в Италии не соответствует выбору, сделанному итальянцами на прошедших в марте парламентских выборах.