В Россию прибыла первая команда-участница ЧМ-2018

Иранцы первыми среди азиатских сборных завоевали путевку на чемпионат мира-2018. Для них этот турнир станет пятым, ранее они выступали на ЧМ в 1978, 1998, 2006 и 2014 годах.

"Для иранского футбола оказаться в России - мечта, ставшая явью. Для этого нам потребовались годы напряженной работы и самопожертвования, что только усиливает наши чувства радости и гордости от присутствия на российской земле, - заявил главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш, чьи слова приводит пресс-служба ФИФА. - Национальная сборная Республики Иран предвкушает соперничество с лучшими командами планеты и счастлива быть частью той фантастической семьи, которую соберет этот праздник. Мы сделаем все, чтобы как можно дольше не расставаться с этой сказкой, и намерены внести свой вклад в то, чтобы мундиаль стал лучшим в истории. Хотим поприветствовать всех остальных участников чемпионата мира и их болельщиков, и в особенности российский народ, который примет этот турнир. Желаем всем вам великолепного чемпионата мира".

Команда Кейруша на время турнира расположится на базе "Локомотива" в подмосковной Баковке. На групповом этапе сборная Ирана сыграет с командами Португалии, Испании и Марокко. Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.