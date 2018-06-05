Песков объяснил передвижение Путина по Вене на Mercedes

Во время визита в Австрию президент России ездит на автомобиле марки Mercedes, а не на "Кортеже". Позже в Кремле объяснили, почему.

Как рассказал "Интерфаксу" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, лимузинов проекта "Кортеж" в президентском гараже пока мало.

Представитель Кремля также заверил, что все президентские лимузины этой марки в Москве исправны.

Напомним, что на новом отечественном лимузине, который будет выпускаться под брендом Aurus, Владимир Путин впервые проехал по территории Кремля в день инаугурации, а на прошлой неделе показал авто наследному принцу Абу-Даби Мухаммеду Аль Нахайяну.