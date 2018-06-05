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05.06.2018 18:07
Рубрика: В мире

Президент Австрии рассказал о роли России на международной арене

Текст: Станислав Хамдохов

Без России, как части Европы, невозможно решать международные проблемы. Об этом заявил президент Австрии Александер Ван дер Беллен на совместной пресс-конференции с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Диалог с Австрией очень важен не только для Австрии, но и для ЕС. Россия - это реальная часть Европы. Мир во всей Европе возможен только с Россией, и ряд международных проблем можно решить только вместе с Россией", - отметил австрийский президент.

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При этом он заявил, что Вена в вопросе санкций против России будет придерживаться позиции Европейского союза, однако будет стремиться к нормализации отношений ЕС с Москвой.

"Австрия через месяц станет председателем в Совете ЕС. Мы живем во времена возросшей напряженности. Австрия обязалась внести вклад в разрядку напряженности. Но надо сказать, что Австрия в вопросе санкций придерживается линии ЕС", - цитирует ТАСС слова Ван дер Беллена.

Напомним, российский лидер Владимир Путин во вторник прибыл с рабочим визитом в Вену, приуроченным к 50-летию начала экспорта отечественного газа в Австрию. Это первый зарубежный визит Путина после его вступления 7 мая в должность на нынешний президентский срок. 

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