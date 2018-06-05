Путин прибыл в Вену с рабочим визитом

Президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Вену. Для главы государства - это первый зарубежный визит после инаугурации.

Он приурочен к 50-летию начала поставок советского газа.

Как рассказали ранее в Кремле, Владимир Путин проведет отдельные переговоры с президентом и канцлером республики, пообщается с участниками бизнес-форума и посетит с австрийскими лидерами выставку "Полотна старых мастеров" из Эрмитажа. Также глава государства возложит цветы к памятнику советским воинам-освободителям. Запланировано подписание ряда документов.

- Австрия - один из наиболее близких наших партнеров не только в экономике, но и в политической сфере, - отметил помощник президента Юрий Ушаков.