Президент Австрии: Владимир Путин журналистам интереснее, чем я

Президент Австрии Александер ван дер Беллен на совместной пресс-конференции с российским коллегой Владимиром Путиным сделал неожиданное признание. Он не стал долго комментировать итоги переговоров с российским лидером, а почти сразу передал слово президенту РФ.

"Не буду вас задерживать долгой речью. Я понимаю, что Путин вам интересен больше", - пояснил журналистам Ван дер Беллен с улыбкой.

Владимир Путин во вторник прибыл с рабочим визитом в Вену, приуроченным к 50-летию начала экспорта отечественного газа в Австрию. Это первый зарубежный визит Путина после его вступления 7 мая в должность на нынешний президентский срок. У Путина также запланирована встреча с премьер-министром Себастьяном Курцем.