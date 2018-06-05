Путин и президент Австрии обсудили санкции и газ

Президент РФ Владимир Путин встретился с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом. Среди тем, о которых собеседники рассказали журналистам, ожидаемо была энергетика. Не обошли стороной и санкции, действующие против РФ. Визит приурочен к 50-летию начала экспорта природного газа из Советского Союза в Австрию.

Президент Австрии встретил Владимира Путина во внутреннем дворе дворца Хофбург. В бывшей резиденции императорской семьи теперь располагаются правительственные здания и канцелярия президента.

Александр Ван дер Беллен прибыл на место встречи первым, но ждал российского лидера недолго. Путин приехал (а затем и перемещался по Вене) на автомобиле марки Mercedes. Как позже пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, лимузинов отечественного проекта "Кортеж" в президентском гараже пока недостаточно для того, чтобы использовать их и внутри страны, и за рубежом. "Просто пока машин мало", - ответил он на вопрос "Интерфакса".

Президенты прошли вдоль почетного караула и удалились на переговоры.

Позже Путин и Ван дер Беллен поделились впечатлениями с журналистами.

Президент Австрии сообщил, что особенно рад тому факту, что именно его страна выбрана для первого зарубежного визита после инаугурации.

Прекрасные отношения с Россией важны собеседнику Путина еще и в связи с историей семьи (у него есть русские корни). "Родители говорили по-русски, а я вырос на русской литературе", - признался Ван дер Беллен.

Россия является важнейшим рынком для Австрии, заявил он, напомнив об официальной цели визита Путина.

Президент Австрии также напомнил, что примерно через месяц его страна начнет председательство в Евросоюзе. В связи с этим он сообщил о приоритетах своей страны.

- Мы живем в период, связанный с нарастанием напряженностью, - напомнил собеседник Путина. - И Австрия всегда содействовала снятию этой напряженности и будет содействовать и впредь.

Владимир Путин, выступая следом, сообщил, что у России - твердый настрой на расширение всего спектра сотрудничества. И оно продолжается на взаимовыгодной основе. Так, товарооборот в прошлом году вырос более чем на 40%, а в первом квартале этого года рост составил почти 100%.

Одно из ключевых направлений - энергетика. Уже 50 лет СССР, а затем и Россия является надежным поставщиком природного газа в Австрию. За это время в общей сложности было поставлено более 200 млрд кубометров. В результате Австрия стала одним из ключевых узлов транспортировки газа в Европу и, таким образом, играет важную роль в обеспечении энергобезопасности континента.

И этим сотрудничество, конечно, не ограничивается, заявил Путин. Хорошие перспективы, по его словам, у взаимодействия в сферах машиностроения, деревообработки, транспорта.

Журналисты спросили, могут ли переговоры с австрийским руководством создать хорошие условия для отмены санкций ЕС в отношении России.

Говоря о санкционной политике, Ван дер Беллен напомнил, что его страна придерживается общей позиции Евросоюза. При этом понимает, что диалог с Россией важен.

- Россия - часть Европы, и мир в Европе, как и решение глобальных проблем возможно только при участии России, - подчеркнул президент Австрии.

РФ заинтересована в отмене введенных против нее европейских санкций, но их последствия она успешно преодолела, заявил, в свою очередь, президент РФ.

- Для нас несколько лет назад это было непросто, имея в виду, что мы одновременно столкнулись с существенным - в два раза - падением цен на товары нашего традиционного экспорта, - сказал он. - Тем не менее, мы не только сохранили макроэкономическую стабильность, но и укрепили ее.

В связи с этим он напомнил о низкой инфляции и безработице, а также о прочих параметрах, доказывающих стабильность.

Санкции он назвал способом решения политических вопросов.

"Мне кажется, эти действия, которые мы называем санкциями, вредны для всех, и поэтому в их отмене, мне кажется, заинтересованы все. Мы тоже", - подчеркнул президент РФ.

Отвечая журналистке, которая обвинила РФ в "проблеме достоверности", Путин сказал, что так ситуацию пытаются представить те, кому это выгодно. РФ открыта к сотрудничеству.

Европейские партнеры так же, как и Россия, заинтересованы в восстановлении полноформатных отношений, заявил Владимир Путин.

- В сфере экономики по двадцати отраслевым направлениям шел диалог, сейчас это практически все свернуто, причем свернуто не по нашей вине, - напомнил он, отметив, что Россия готова к сотрудничеству. И "постепенно и понемножку" контакты восстанавливаются. Ведь в этом заинтересованы и в РФ, и в ЕС.

Президента Австрии спросили, не давят ли на его страну в связи с обвинениями в зависимости от российских энергетических поставок.

"Существует, скажем так, упрек со стороны некоторых американских партнеров, - подтвердил собеседник Путина, - но при этом упускается из виду то, что американский сжиженный газ в два или три раза дороже российского газа.

"При таких обстоятельствах с чисто экономической точки зрения мало смысла в том, чтобы замещать российский газ американским сжиженным газом", - добавил австрийский президент.

В связи с этим он выразил мнение, что "при таких обстоятельствах будущее сотрудничество между "Газпромом" и австрийской OMV основывается на очень крепком фундаменте".

Еще один итог переговоров - Россия и Австрия договорились о создании платформы для диалога общественных организаций двух стран. Название форума - "Сочинский диалог", сообщил Путин. А Ван дер Беллен уточнил, что представители гражданского общества хотят собраться осенью этого года.

Российский лидер также отметил совместную работу историков двух стран. "В рамках профильной российско-австрийской комиссии они вносят весомый вклад в беспристрастное изучение нашего общего прошлого, противостоят попыткам пересмотра некоторых сложных периодов европейской истории", - отметил президент РФ.

Он особо поблагодарил австрийскую сторону "за бережное отношение к захоронениям советских воинов, освобождавших Австрию от фашизма".

Путин сообщил также, что в ходе переговоров, "разумеется, обменялись мнениями по ряду международных и региональных проблем".

При обсуждении говорили о ситуации на Украине, в Киеве", - добавил глава государства.