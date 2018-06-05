Путин по-немецки урезонил австрийского журналиста

Интервью президента России Владимира Путина австрийскому каналу ORF получилось интересным.

При этом журналист задавал острые вопросы и постоянно перебивал главу государства, толком не дослушав ответы.

Владимир Путин, прекрасно зная немецкий, призывал к порядку сначала на русском, а потом перешел на более понятный для корреспондента язык.

"Дайте мне сказать, иначе у нас будет не интервью, а монолог только с одной стороны - вашей", - говорил президент по-русски. "Вы хотите все время задавать вопросы или хотите слышать мои ответы?" - спрашивал он. "Вы меня перебили в очередной раз, а между прочим, если бы вы мне дали договорить, вы бы поняли, что имеется в виду", - замечал Путин.

Поскольку все это действия не возымело, глава государства наконец сказал: "Seien Sie so nett, lassen Sie mich etwas sagen". Что в переводе значит, "будьте добры, позвольте мне сказать".