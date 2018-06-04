Путин рассказал про хакеров, Трампа и политиков-клоунов

Об отношении России к Евросоюзу, долгой подготовке саммита с президентом США, фейковых новостях про Сирию, ответственности Украины за крушение малайзийского "Боинга", демократии в Крыму, политиках-клоунах, а также планах после президентского срока и своих фотографиях Владимир Путин рассказал в интервью австрийской телерадиокомпании ORF в преддверии визита в Австрию.

"Австрия - наш традиционный и надежный партнер в Европе", - сказал глава государства. "Мы уважаем позицию Австрии и ее нейтральный статус", - заверил он. "У нас нет никаких целей что либо и кого либо разделять в Евросоюзе. Мы, наоборот, заинтересованы в том, чтобы Евросоюз был единым и процветающим, потому что Евросоюз - наш крупнейший торгово-экономический партнер. И чем больше проблем внутри Евросоюза, тем больше рисков и неопределенностей для нас самих", - объяснил президент.

"А если мы и на политическом уровне с кем то работаем или с кем то работаем интенсивнее, чем с другими, то исходим только из простых прагматических соображений. Мы стараемся сотрудничать с теми, кто сам публично заявляет о готовности и желании сотрудничать с нами. Только в этом ищите причину каких то контактов на политическом и партийном уровне наших политических партий, формирований, каких то движений и европейских, а не в желании что то раскачать или чему то помешать в самом Евросоюзе. У нас нет таких целей, не было и никогда не будет", - заверил Путин. "40 процентов наших золотовалютных резервов хранятся в евро. Нам зачем раскачивать это все?", - добавил он.

Конечно же, прозвучал вопрос про пресловутых хакеров, силами которых Россия якобы вмешивается во внутреннюю политику других государств. При этом журналист назвал фамилию ресторатора Евгения Пригожина. "Вы действительно думаете, что человек, который занимается ресторанным бизнесом, имея даже какие то хакерские возможности, имея какую то частную фирму в этой сфере - я даже не знаю, чем он занимается, - с этих позиций может повлиять на выборы в Соединенных Штатах или в какой то европейской стране? Как же низко пало все, что происходит в информационной и политической сфере в странах объединенного Запада, если ресторатор из России может повлиять на выборы в какой то из европейских стран либо в Соединенных Штатах! Это не смешно?" - отреагировал президент. "Российское государство не имеет к этому никакого отношения", - подчеркнул он и напомнил, что в США есть "господин Сорос, который вмешивается во все дела во всем мире". "И мне очень часто наши американские друзья говорят: Америка не имеет к этому отношения как государство", - привел пример Путин.

Вопрос о том, почему так много времени нужно на подготовку саммита с Дональдом Трампом, президент предложил адресовать в Вашингтон. "На мой взгляд, это результат продолжающейся острой внутриполитической борьбы в самих США", - полагает он. "Сейчас уже предвыборная кампания в Конгресс начинается, потом не за горами президентские выборы, продолжаются нападки на президента США по разным направлениям. Мне думается, что прежде всего в этом дело", - добавил российский лидер. "В одном из последних телефонных разговоров Дональд сказал, что он обеспокоен новой возможной гонкой вооружений. Я с ним полностью согласен", - также сказал Путин.

Президент даже не хочет думать о том, может ли произойти атомная война между США и КНДР: "Предположение это страшное. Если уж кто в этом не заинтересован, то это Россия, потому что Северная Корея - наш сосед". И Москва будет делать все, чтобы на Корейском полуострове произошла разрядка и возлагает большие надежды на личную встречу Трампа и Ким Чен Ына. Дорога к денуклеаризации Северной Кореи должна быть с двусторонним движением. Если лидер КНДР отказывается от новых ядерных испытаний, то и другая сторона должна делать осязаемые шаги. И нужно всем объединить усилия, в том числе в рамках российско-китайской "дорожной карты".

Комментируя утверждения, что малайзийский Boeing на Украине был сбит якобы российской ракетной системой, Путин заметил, что и украинская армия, и украинские националистические батальоны, и вооруженные формирования Донбасса используют оружие советского и российского производства. Российских экспертов не допускают к расследованию, в отличие от украинской стороны. "А она несет как минимум ответственность за то, что в нарушение международных правил ИКАО не запретила пролет гражданских воздушных судов в зоне конфликта. Мы до сих пор не можем получить ответа на некоторые вопросы, связанные с деятельностью боевой авиации Украины в этом регионе, в этом месте и в это время. Трагедия, о которой мы говорим, ужасная, и бесконечно жаль людей, которые погибли, и семьи погибших, но это расследование должно быть объективным и всесторонним", - убежден президент. И недавно официальные лица Малайзии заявили, что не видят причастности России к этой трагедии.

На вопрос о том, что должно произойти, чтобы "Россия вернула Крым Украине", Путин ответил: "Нет таких условий и быть не может". И напомнил, что "Крым получил независимость не в результате вторжения российских войск, а в результате волеизъявления крымчан на открытом референдуме". "Разве проведение референдума народом, который проживает на этой территории, можно назвать аннексией? Тогда аннексией надо назвать и самоопределение Косово", - сравнил он. Косовары это сделали только решением парламента, а крымчане провели референдум, и проголосовали за независимость, а затем за присоединение к России, примерно столько же - около 90 процентов. "Разве это не демократия? А что это тогда? И что тогда демократия?" - задал риторический вопрос президент.

Речь зашла и о Сирии, о якобы применении Башаром Асадом химоружия. Путин напомнил случай, который послужил поводом для нанесения ударов по сирийской территории после якобы применявшегося оружия в городе Дума. Вместо того чтобы дать возможность комиссии ОЗХО поработать на месте, был нанесен ракетный удар по Сирии. "На мой взгляд, это стремление создать условия, невозможные к полноценному расследованию", - считает он. "После этого мы нашли там людей, которые участвовали, как они сами признались, в инсценировке применения химического оружия", - сообщил президент. Их привезли в Гаагу, но никто не захотел слушать. "Мы считаем, что это фейковые новости, которые использовались как предлог для нанесения ударов, а нанесение ударов нарушает международное право. Это агрессия в отношении суверенного государства", - заключил он.

Говорили и о внутренней политике. На вопрос про оппозиционера Алексея Навального глава государства заметил, что в России много бунтарей, как и в Австрии, и в США. "У вас разве мало - и в Европе в целом, и в Австрии - людей, которые выступают с каких то крайних позиций, проповедуют какие то крайние точки зрения, пытаются манипулировать сложностями и проблемами в обществе?" - спросил он. "Мы не хотим, чтобы нам подсунули еще одного, второго, третьего или пятого Саакашвили, бывшего президента Грузии", - сказал президент. России нужны политики с позитивной повесткой. А если ничего не предлагается, то тогда они людям неинтересны. "Если человек приобретает какой то вес у избирателя, тогда он становится фигурой, с которой должна общаться, договариваться либо вести диалог государственная власть. А если у той и другой политической силы уровень доверия измеряется 1, 2, 3 процентами либо сотыми долями процентов, то о чем мы тогда говорим? Тогда, пожалуйста, вот вам Саакашвили. Зачем нам такие клоуны?" - спросил Путин.

На вопрос о планах после окончания президентского срока российский лидер предложил не забегать вперед: "Я никогда не нарушал Конституции своей страны и не собираюсь этого делать. Многое будет зависеть от того, как мы будем работать - когда я говорю "мы", имею в виду себя и свою команду, - каких результатов мы добьемся. Но вы правы, действительно, я уже занимаюсь административной, государственной работой достаточно долго, я для себя сам должен буду решить, что я буду делать, после того как у меня закончится мой текущий президентский срок".

Еще журналист спросил про фотографии президента во время отдыха - почему их публикует Кремль. "Если я отдыхаю, то не считаю необходимым прятаться за кустами и ничего в этом плохого не вижу", - объяснил Путин.