Ховринскую больницу начнут сносить в течение двух месяцев

Снос Ховринской больницы может начаться в течение одного-двух месяцев, сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Хуснуллин сообщил, что проект сноса больницы прошел экспертизу. Одновременно с этим проектируется новый жилой квартал, который построят на месте больницы.

"Объект сложный, большой, думаю, что к концу года мы закончим проектно-сметную документацию, получим экспертизу и приступим к строительству", - цитирует Хуснуллина m24.ru.

Ховринская больница находится на севере города на Клинской улице. Ее строительство началось в 1980 году и остановилось спустя пять лет, хотя в больницу уже завезли койки и рабочим оставалось только установить лифты и перила.

По одной из версий, работы прекратили из-за недостатка финансирования, по другой, более существенной - при проектировании здания геологи просчитались и разрешили строить больницу на месте реки.