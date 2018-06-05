Ярославский монастырь перестал принимать криптовалюту

Свято-Алексиевская пустынь в Ярославской области отказалась от сбора пожертвований в криптовалюте.

За несколько недель, пока объявление о счетах для перечисления криптовалюты висело на сайте обители, желающих сделать пожертвование в биткоинах не нашлось. Кроме того, такой способ расчетов не регламентирован законом, и, даже если бы желающие перечислить средства были, в пустыни все равно решили от него отказаться.

- Мы все равно бы убрали с сайта информацию о криптовалюте, потому что статус этой денежной единицы в Российской Федерации непонятен, - пояснил эконом монастыря Антон Борисов.

Свято-Алексиевская пустынь - это благотворительная организация, при которой уже больше двадцати лет работает православная классическая гимназия, где бесплатно учатся три сотни детей, в том числе сироты. Живут ребята на территории обители на полном пансионе, но часть средств на функционирование детского центра поступает от пожертвований.

- Люди жертвуют чаще всего на продукты, - рассказывает монастырский эконом. По его словам, при появлении более крупных благотворителей обитель могла бы построить дополнительное учебное здание и общежитие, а, возможно, и университет.