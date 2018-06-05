Ярославскую область очистят от опасных химических отходов

У Ярославской области наконец появился шанс решить две самые серьезные экологические проблемы, оставленные региону старыми химическими производствами, - кислогудронных прудов-накопителей в Тутаевском районе и так называемого "зеленого масла" в черте Ярославля. Во всяком случае, на это позволяет надеяться соглашение, подписанное на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме между областным правительством и столичной корпорацией, специализирующейся в числе прочего на ликвидации объектов накопленного экологического вреда.

Если внимательно глянуть на волжскую воду у берега, можно заметить то тут, то там "расцветающие радужные круги. Фото: Ирина Штольба/ РГ

Промасленная земля

В Ярославле, на правом берегу Волги, возле опор Юбилейного моста, зеленеет травка и трепещут листочками деревья - вполне привычный прибрежный пейзаж… Только в нос бьет какой-то странный химический запах, да камни у воды удивляют зеленовато-черной расцветкой. А если с небольшой стоянки для машин (она же - смотровая площадка) внимательно глянуть на волжскую воду у берега, особенно после дождя, можно заметить то тут, то там "расцветающие" радужные круги, как будто на дне лежит канистра с бензином, из которой в крошечную щель просачивается содержимое. Это из донного песка и ила потихоньку вымывается давно попавший в них опасный химикат.

Если же пройтись вдоль берега и подняться выше по склону, можно увидеть большое количество полуразрушенных колодцев, очень похожих на канализационные, и непривычно черную для средней полосы России землю. Но это не чернозем, как хочется думать, а банальная свалка технического углерода (проще говоря - сажи), который почти полвека выпускали на стоявшем здесь сажевом заводе для нужд шинной промышленности. "Канализация" же с ревизионными колодцами - не что иное, как вырытая вдоль берега в 1970-е годы дренажная канава шестиметровой глубины и более чем километровой длины, которая должна была стать преградой для проникновения нефтепродукта, применявшегося для производства сажи, в Волгу.

Кое-что канава, конечно, уловила, но эта доля мизерная. Потому что "критическая масса" канцерогена накапливалась здесь слишком долго и, можно даже сказать, упорно. Еще в начале 1930-х годов на берегу Волги герои первых пятилеток вырыли три пруда 70 на 40 метров каждый, обмазали их стенки глиной и потом регулярно наполняли привозимым на баржах сажевым сырьем - полициклическим ароматическим углеводородом, который из-за зеленоватого отблеска народ прозвал "зеленым маслом".

Понятно, что со своей заградительной функцией глина справлялась недолго, и содержимое прудов начало активно просачиваться в почву. Но задумались об этом только в конце 50-х годов. Нефтепродукт тогда перекачали в наземные металлические резервуары, а пруды засыпали. И лишь в 1970-е годы, когда на месте бывших прудов были проведены первые геологические изыскания, стал хотя бы отчасти понятен масштаб нанесенного природе ущерба: специалисты определили, что на территории в четыре гектара с землей смешано около шести тысяч тонн "зеленого масла". По итогам этих исследований вдоль Волги и была обустроена дренажная система.

В конце 1980-х годов на территории уже закрывшегося к тому времени сажевого завода по приглашению городских властей изыскания повторили геологи из Александрова, пришедшие к выводу, что землю пропитали не шесть, а шестнадцать тысяч тонн нефтепродукта. Причем - что самое печальное - он ушел на глубину до 60 метров. Однако проблема так и осталась нерешенной: в 1990-е годы об этом нечего было и думать, а позднее специалисты из Германии, которых хотели было пригласить для очистки зараженного грунта, оценили работы в стоимость Волжского моста. На том и расстались.

Кислотные пруды

Кислогудронные пруды Ярославского НПЗ имени Менделеева в Тутаевском районе - тоже наследие прошлого и даже позапрошлого века нефтехимии. Открытое в 1879 году при участии самого автора периодической системы элементов, это предприятие когда-то специализировалось на выпуске смазочных масел. А для их очистки применялась серная кислота, которая после использования, соединенная с гудронами, шла в отходы, то есть просто сбрасывалась в три пруда-накопителя. Там она со временем расслаивалась на донный кислый гудрон, водный раствор серной кислоты и соединение нефтепродуктов с водой.

В обеих "горячих" экологических точках начались инженерно-геологические изыскания

Обезвреживанием адской смеси на НПЗ занялись тоже сравнительно недавно - в конце 1980-х годов, когда предприятие приобрело специализированные немецкие установки "БОМАГ" для переработки кислых гудронов и "КАРИ" для откачки и нейтрализации кислой воды. Весной 2016 года, когда из-за экономических трудностей завод временно был остановлен, а за ним встала "КАРИ", в Тутаевском районе был даже объявлен режим ЧС, потому что возникла реальная угроза выхода прудов из берегов из-за паводковых вод. А рядом - опять Волга. Сколько раз такие переливы через край случались здесь до приобретения установок, нетрудно представить…

Сейчас из трех земляных емкостей кислая вода осталась, по сути, в одной да еще в небольшой секции пруда, расположенного ближе всего к Волге. Все остальное засыпано. Но насколько химией пропиталась почва - вопрос пока открытый.

И снова - анализы

В правительстве региона рассказали, что инженерно-геологические изыскания начались в обеих "горячих" экологических точках. На побережье Волги у НПЗ планируется пробурить пять скважин 15-метровой глубины. Кроме того, в декабре 2017 года здесь уже было сделано шурфирование пяти точек в теле пруда для определения объемов и состава отходов. На территории бывшего сажевого завода началось бурение шести скважин глубиной не меньше 50 метров.

- Мы сделали уже три скважины, и, по предварительным данным, на всей глубине, то есть на все 50 метров, есть присутствие нефтепродуктов выше допустимой концентрации, - рассказал о промежуточном итоге исследования Дмитрий Артеменко - гендиректор компании-подрядчика, которая бурит скважины на площадке сажевого завода. - Все пробы грунта будут переданы в лабораторию, и до конца июня должен быть готов отчет.

Примерно в эти же сроки закончатся исследования на НПЗ. А потом, как объяснила начальник отдела разрешительной деятельности, нормирования и внедрения новой системы по обращению с отходами областного департамента охраны окружающей среды и природопользования Антонина Козлова, будут подобраны экологически и экономически эффективные технологические решения для ликвидации накопленного экологического вреда для обоих объектов.

Кстати, в прошлом году департамент в очередной раз пытался выбрать оптимальную технологию утилизации кислых гудронов, для чего на его базе даже создавалась рабочая группа. Свои варианты решения проблемы предлагало несколько ярославских организаций, а также компании из Самары, Воронежа, Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Однако, по словам Антонины Козловой, ни одна предложенная технология на тот момент не прошла государственную экологическую экспертизу, поэтому не могла быть использована. У инвестора, с которым подписано соглашение на ПМЭФ, необходимые экспертные заключения, со слов представителя департамента, есть, и эта компания занималась подобными работами в других регионах.

Избавиться от обеих региональных экологических страшилок областные власти планируют на средства федеральных программ "Чистая страна" и "Чистая Волга". В паспорт регионального проекта "Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги на территории Ярославской области", который реализуется в рамках "Чистой Волги", оба объекта уже включены. Правда, в какую сумму обойдутся работы, пока точно неизвестно - расчеты сделают по итогам исследований. Но и без них ясно, что деньги потребуются колоссальные.

Компетентно

Роман Колесов, заместитель председателя правительства Ярославской области:

- Принципиальным моментом является то, что инвестор готов вкладывать свои финансовые средства в проведение инженерно-экологических изысканий - это около семи миллионов рублей. Также инвестор готов вместе с Ярославской областью - в соотношении 50 на 50 процентов - финансировать подготовку проектно-сметной документации.

Сергей Чернин, президент корпорации-инвестора:

- Проведены инженерно-экологические изыскания "зеленых масел", сейчас ведутся геологические изыскания. В течение полутора - двух месяцев они будут завершены. После лабораторных анализов будет понятен ареал, и мы примем конкретные технологические решения. Проблема кислогудронных прудов будет решаться методом термической деструкции. Он абсолютно безвреден и предполагает непрямое сжигание без доступа кислорода с мощнейшей газоочисткой. На всех этапах термической деструкции состояние воздуха будет контролироваться газоанализаторами, чтобы жители области видели, что никаких превышений концентрации вредных веществ нет.