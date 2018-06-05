На М-10 завершили реконструкцию бесплатной дороги в объезд Твери

На трассе М-10 "Россия" завершена реконструкция бесплатной дороги в объезд Твери протяженностью 23 километра (участок со 156-го по 178-й километр).

Теперь на этом участке увеличено число полос - например, до северного подъезда к Твери их стало шесть. Открыты две развязки (с Тургиновским и Старицким шоссе), реконструированы мосты (через реки Тьмака и Межурка) и путепровод через Октябрьскую железную дорогу.

После реконструкции пропускная способность данного участка трассы М-10 "Россия" повысилась более чем в два раза. До реконструкции по ней могли проезжать без затруднений свыше 40 тысяч автомобилей, а теперь объездная дорога может обеспечить свободный пропуск около 100 тысяч авто.