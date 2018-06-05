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05.06.2018 07:38
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На МЦК начали устанавливать новую навигацию

Текст: Светлана Батова
На МЦК начали устанавливать навигационные лайт-боксы с подробной информацией: на них нанесены перечень ближайших станций, направление движения "Ласточек".

Как сообщили "РГ" в пресс-службе МЖД, лайт-боксы более заметны, по сравнению с прежними наклейками, и более долговечны. Помимо списка станций также размещены рекомендации, что делать, если человеку стало плохо или кто-то забыл вещи.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Первые элементы светящейся навигации появились на станции Лужники, расположенной рядом с одноименным стадионом, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу. Затем их установят на других популярных у пассажиров и туристов станциях, а дальше они появятся на всем кольце.

Кроме того, напомним, что на МЦК начали наносить напольную разметку, указывающую место остановки дверей, а также вагонов, приспособленных для перевозки людей с ограниченными возможностями и пассажиров с велосипедами.

Такие линии уже нанесены на платформах станций Площадь Гагарина, Крымская, Верхние котлы, Лужники и Шелепиха. Проводятся работы на платформах ТПУ Кутузовская.

Напомним, вчера столичный метрополитен заявил о дублировании в течение года всей навигации на английский язык.

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