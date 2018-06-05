Наталия Орейро не смогла вспомнить имя "самого красивого" футболиста РФ
41-летняя уругвайская певица, актриса, посол доброй воли ООН Наталия Орейро определила для себя самого красивого, на ее взгляд, футболиста из России, однако не смогла назвать его имя.
"Лично я никого не знаю, но сегодня мне показали фотографии. И я выбрала. Я не помню его имени и номера, но он был очень красивый. Не знаю, хороший ли он футболист, но он очень хорошо выглядит", - цитирует РИА Новости ее заявление, сделанное в Москве, где Наталия представляла свою композицию United by Love.
Ранее певица призналась в любви к советским песням, спев одну из них.
Наталия Орейро стала широко известной в России, в частности, после выхода телесериала "Дикий Ангел" в 1999 году.
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